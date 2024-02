Jack Doohan (Alpine): "Esta é a minha vantagem para 2025"

O passado demonstrou que tirar um ano para trabalhar como piloto de testes não tem de ser um obstáculo para ter uma grande carreira na Fórmula 1. Fernando Alonso fez testes para a Renault durante um ano e acabou por ganhar dois títulos de campeão do mundo. Oscar Piastri foi formado pela Alpine e também não correu durante um ano, mas depois juntou-se à McLaren e teve um primeiro ano fabuloso na categoria rainha em 2023, incluindo a sua vitória no sprint do Qatar.

E agora Jack Doohan. O filho de 21 anos do pentacampeão mundial de motociclismo Mick Doohan (58) tem dois anos de Fórmula 2 atrás de si - terminou em sexto lugar na geral em 2022 e melhorou para o terceiro lugar em 2023, atrás do protegido da Sauber Théo Pourchaire e do júnior da Mercedes Frederik Vesti.

A Alpine já decidiu: A formação contínua do promissor australiano vai assumir a forma de um programa de testes. A empresa francesa está a organizar dez dias de testes privados, e o jovem Doohan irá sentar-se regularmente no simulador de corrida para apoiar os pilotos regulares Pierre Gasly e Esteban Ocon.

A mudança de Lewis Hamilton da Mercedes para a Ferrari no final de 2024 vai trazer muita movimentação ao mercado de pilotos, com mais de uma dúzia de contratos dos pilotos de 2024 a expirar. A Alpine está a preparar-se para a eventualidade de um dos dois pilotos locais sucumbir à atração de outra equipa.

Jack Doohan afirma: "Deixando de lado os pilotos regulares, serei o homem com mais quilómetros num carro de Fórmula 1 em 2024. E não estamos a falar de curtos períodos de tempo. Estamos a falar de distâncias de corrida, em pista seca e em pista molhada, a altas temperaturas e em condições húmidas. Estarei em pista em todas as condições, o que faz de mim uma alternativa atractiva para as equipas de GP."



"Este ano, o meu objetivo é ser um dos 20 pilotos na grelha de partida da Fórmula 1 na próxima época. Quero mostrar ao chefe de equipa da Alpine, Bruno Famin, que não há forma de me contornar se o Pierre ou o Esteban deixarem a equipa."



"Tenho um contrato de vários anos com a Alpine, vejo o meu futuro aqui. Estou aqui há três anos, conheço bem toda a gente da equipa e o ambiente é ótimo."



"No que diz respeito ao meu programa, vou conduzir um carro de 2021 durante um dia e um carro de 2022 durante nove dias. Vou adaptar-me rapidamente. Tal como fiz em Abu Dhabi 2023. Conduzi a primeira sessão de treinos no Circuito Yas Marina depois da minha passagem pela Fórmula 2 e fui apenas meio décimo de segundo mais lento do que Pierre Gasly".



Doohan vai conduzir nestes circuitos em 2024: Qatar, Abu Dhabi, Monza, Red Bull Ring, Silverstone, Barcelona e Zandvoort.



Para além do seu programa de testes e do trabalho no simulador, Jack Doohan estará no local durante as 24 corridas como piloto de reserva para Gasly e Ocon.



Jack Doohan afirma: "Dividimos as coisas da seguinte forma: em todas as corridas que estejam a mais de três horas de voo da fábrica, estarei presente de A a Z. Para as outras corridas, e isso inclui todos os Grandes Prémios na Europa, sento-me no simulador na sexta-feira e depois vou para o local."



Doohan não poderia ter competido no Campeonato do Mundo de Resistência, onde a Alpine tem a sua própria equipa? Jack diz: "Falámos sobre isso, mas rapidamente chegámos à conclusão de que seria melhor concentrarmo-nos nas corridas de carros de Fórmula 1."





Apresentações na Fórmula 1

13 de fevereiro: Ferrari

14 de fevereiro: Mercedes

14 de fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint