Fernando Alonso: "Todavía puedo conducir a los 50 años"

El tema vuelve como una raíz australiana: Fernando Alonso y su edad. El bicampeón de Fórmula 1 y campeón del mundo de resistencia afronta la temporada de GP de 2024 con 42 años y sin final a la vista.

Fernando siempre habla de la edad con un guiño, y en la presentación del monoplaza de Fórmula 1 2024 de Aston Martin, el asturiano añadió: "Hace unos años, pensaba que quizá 41 o 42 era el límite. Ahora, después de rendir bien el año pasado, pensé que podría pilotar algunos años más".

"Este invierno, superé un poco mis expectativas en cuanto a las pruebas físicas. Yo diría: si estás motivado y quieres comprometerte, quizá puedas conducir hasta los 48 o 49 o lo que sea, o incluso hasta los 50".

"Pero al mismo tiempo, tienes que renunciar a muchas cosas en la vida por correr. La Fórmula 1 requiere una dedicación absoluta. Y yo he dedicado mi vida a este deporte durante muchos años. Seamos claros: no tengo ningún problema con eso. Puedo seguir unos años más. Pero no sé si correré hasta los 50, con un calendario tan exigente. No por las competencias, sino porque hay otras cosas en la vida que me dan curiosidad".



Lo que Alonso tiene planeado para 2024: "Quiero viajar de forma más eficiente. Tenemos que pasar tiempo en los lugares adecuados. En Japón, Australia y China, intentaré combatir el jet lag de otra manera, no volando al país respectivo demasiado pronto, porque entonces estás más tiempo fuera de casa. La energía y las pilas se van agotando a lo largo de la temporada".



"La segunda es la alimentación. La rutina nutricional mantiene tus niveles de energía durante más tiempo si la tienes bajo control. He incorporado un nutricionista al equipo, lo que ha cambiado un poco las cosas. La conclusión es que me siento más en forma que nunca".





Presentaciones de la Fórmula 1

13 de febrero: Ferrari

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint