Fernando Alonso : "Je peux encore conduire à 50 ans".

Le sujet revient comme un bois de racine australien : Fernando Alonso et son âge. Le double champion de Formule 1 et champion du monde d'endurance aborde la saison GP 2024 à 42 ans, et rien ne laisse présager une fin.

Fernando parle toujours de l'âge avec un clin d'œil, et dans le cadre de la présentation de la voiture de Formule 1 2024 d'Aston Martin, l'Asturien ajoute à ce sujet : "Il y a quelques années, je pensais que 41 ou 42 ans serait peut-être la limite. Maintenant, après avoir réalisé de bonnes performances l'an dernier, je me suis dit que je pouvais peut-être continuer quelques années de plus".

"Cet hiver, j'ai un peu dépassé mes attentes en ce qui concerne les tests physiques. Je dirais - si on est motivé et qu'on veut s'engager, on peut peut-être rouler jusqu'à 48 ou 49 ou je ne sais quoi, ou même jusqu'à 50".

"Mais en même temps, il faut renoncer à beaucoup de choses dans la vie pour la course. La Formule 1 exige un dévouement absolu. Et j'ai consacré tant d'années de ma vie à ce sport. Soyons clairs : cela ne me pose aucun problème. Je peux continuer encore quelques années. Mais je ne sais pas si j'irai jusqu'à 50 courses, avec un calendrier aussi exigeant. Pas à cause des compétences, mais parce qu'il y a d'autres choses dans la vie dont je suis curieux".



Ce qu'Alonso a prévu pour 2024 : "Je veux voyager plus efficacement. Il faut passer du temps dans les bons endroits. Au Japon, en Australie et en Chine, je vais essayer de lutter contre le décalage horaire d'une autre manière, en ne prenant pas l'avion trop tôt dans le pays concerné, car on est alors plus longtemps loin de chez soi. L'énergie et les batteries continuent de se vider au fil de la saison".



"La deuxième chose est la nourriture. La routine alimentaire permet de conserver l'énergie plus longtemps si elle est sous contrôle. J'ai fait venir un nutritionniste dans l'équipe, ce qui a un peu changé la vision des choses. En fin de compte, je me sens plus en forme que jamais".





Présentations de la Formule 1

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint