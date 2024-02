Fernando Alonso: "Posso ancora guidare a 50 anni".

L'argomento ritorna come una radice australiana: Fernando Alonso e la sua età. Il due volte campione di Formula 1 e campione del mondo di endurance entra nella stagione del GP 2024 all'età di 42 anni, e non si vede la fine.

Fernando parla sempre dell'età con una strizzatina d'occhio e, in occasione della presentazione della vettura Aston Martin di Formula 1 2024, l'asturiano ha aggiunto: "Qualche anno fa, pensavo che forse 41 o 42 anni fossero il limite. Ora, dopo le buone prestazioni dello scorso anno, ho pensato che avrei potuto guidare ancora per qualche anno".

"Quest'inverno ho superato un po' le mie aspettative in termini di test fisici. Direi che, se sei motivato e vuoi impegnarti, puoi forse guidare fino a 48 o 49 anni, o quello che è, o anche 50".

"Ma allo stesso tempo, per correre bisogna rinunciare a molte cose nella vita. La Formula 1 richiede una dedizione assoluta. E io ho dedicato la mia vita a questo sport per tanti anni. Sia chiaro, non ho alcun problema. Posso continuare ancora per qualche anno. Ma non so se riuscirò a gareggiare fino a 50 anni, con un calendario così impegnativo. Non per le capacità, ma perché ci sono altre cose nella vita che mi incuriosiscono".



Cosa ha in mente Alonso per il 2024: "Voglio viaggiare in modo più efficiente. Dobbiamo passare il tempo nei posti giusti. In Giappone, Australia e Cina, cercherò di combattere il jet lag in modo diverso, evitando di volare nei rispettivi Paesi troppo presto, perché così si sta lontani da casa per più tempo. L'energia e le batterie continuano a scaricarsi nel corso della stagione".



"Il secondo è l'alimentazione. La routine nutrizionale mantiene i livelli di energia più a lungo se la si tiene sotto controllo. Ho portato in squadra un nutrizionista, il che ha cambiato un po' le cose. Il risultato è che mi sento più in forma che mai".





Presentazioni di Formula 1

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint