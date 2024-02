Fernando Alonso: "Ainda posso conduzir com 50 anos"

O tema volta como uma raiz australiana: Fernando Alonso e a sua idade. O bicampeão de Fórmula 1 e campeão mundial de endurance entra na temporada de 2024 com 42 anos e sem fim à vista.

Fernando fala sempre da idade com um piscar de olhos e, na apresentação do carro de Fórmula 1 de 2024 da Aston Martin, o asturiano acrescentou: "Há alguns anos, pensei que talvez 41 ou 42 anos fosse o limite. Agora, depois de ter tido um bom desempenho no ano passado, pensei que talvez pudesse conduzir durante mais alguns anos".

"Este inverno, excedi um pouco as minhas expectativas em termos de testes físicos. Eu diria que, se estiveres motivado e quiseres empenhar-te, talvez possas conduzir até aos 48 ou 49 anos ou até aos 50."

"Mas, ao mesmo tempo, é preciso abdicar de muitas coisas na vida para correr. A Fórmula 1 exige uma dedicação absoluta. E eu dediquei a minha vida a este desporto durante muitos anos. Sejamos claros - não tenho qualquer problema com isso. Posso continuar por mais alguns anos. Mas não sei se conseguirei correr até aos 50 anos, com um calendário tão exigente. Não por causa das capacidades, mas porque há outras coisas na vida que me despertam curiosidade".



O que Alonso planeou para 2024: "Quero viajar de forma mais eficiente. Temos de passar tempo nos sítios certos. No Japão, na Austrália e na China, vou tentar combater o jet lag de uma forma diferente, não voando para o respetivo país demasiado cedo, porque assim ficamos longe de casa durante mais tempo. A energia e as baterias vão-se esgotando ao longo da época".



"A segunda é a alimentação. A rotina nutricional mantém os níveis de energia elevados durante mais tempo, se a tivermos sob controlo. Trouxe um nutricionista para a equipa, o que mudou um pouco as coisas. O resultado final é que me sinto mais em forma do que nunca".





Apresentações da Fórmula 1

13 de fevereiro: Ferrari

14 de fevereiro: Mercedes

14 de fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint