Lance Stroll (Aston Martin): "Estoy muy emocionado"

Si echamos la vista atrás en la larga carrera de Fernando Alonso, sólo hubo un piloto que trabajara en el mismo equipo a la altura del español: Lewis Hamilton en McLaren en 2007.

El canadiense Lance Stroll se unió a la larga lista de pilotos que no tienen ninguna posibilidad contra Alonso en 2023. Pero el subcampeón del mundo de 2023 no deja que eso le desanime: "Entrené mucho en invierno y pensé en la temporada pasada, en cómo puedo volver en 2024 como un atleta y un piloto más fuerte y mejor."

"Estoy muy ilusionado con el coche de 2024. Fuimos realmente fuertes en 2023, pero tuvimos algunas debilidades en el coche en ciertas pistas con las que luchamos mucho como equipo. Toda la fábrica ha estado trabajando duro para erradicar algunas de las debilidades del año pasado al tiempo que se conservan los puntos fuertes del coche del año pasado."

¿Dónde estará Aston Martin en 2024? Lance Stroll dice: "Siempre es difícil precisar estas cosas antes de que empiece la temporada. Gran parte del trabajo ya está hecho. Las pruebas de invierno consisten en trabajar las variaciones de puesta a punto y reconocer lo que se siente bien y funciona. Haremos algunos ajustes en el test de Bahréin y luego esperamos llegar a las primeras carreras en una buena posición."



"No creo que nuestro objetivo sea batir a Red Bull Racing. Queremos hacerlo eventualmente, pero creo que la atención se centra más en ser el equipo más fuerte que podemos ser y tenemos un montón de ideas, un montón de cosas en proyecto para ser un equipo mucho más fuerte. Ese es nuestro objetivo".



¿Qué le falta a Stroll para pilotar al nivel de Alonso? Lance dice: "Fernando era simplemente más rápido en 2023. Tengo algunas ideas sobre lo que tengo que trabajar. No me gusta la palabra suerte, pero tuve mala suerte algunas veces en 2023 y eso hizo las cosas más difíciles. Hubo muchas carreras en las que tuvimos problemas técnicos, hubo cosas que simplemente no salieron como queríamos."





Presentaciones de la Fórmula 1

13 de febrero: Ferrari

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint