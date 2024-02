Lance Stroll (Aston Martin) : "Je suis vraiment impatient".

Si l'on se penche sur la longue carrière de Fernando Alonso, un seul pilote a fait jeu égal avec l'Espagnol dans la même équipe : Lewis Hamilton en 2007 chez McLaren.

En 2023, le Canadien Lance Stroll s'est ajouté à la longue liste des pilotes qui n'ont aucune chance face à Alonso. Mais le dixième du championnat du monde 2023 ne se laisse pas abattre pour autant : "Je me suis beaucoup entraîné cet hiver et j'ai réfléchi à la saison dernière, à la manière dont je pourrais revenir en 2024 en tant qu'athlète et pilote plus fort, meilleur".

"Je suis très impatient de voir la voiture de 2024. Nous étions vraiment forts en 2023, mais nous avions quelques faiblesses dans la voiture sur certains circuits, avec lesquelles nous avons beaucoup lutté en tant qu'équipe. Toute l'usine a travaillé dur pour éliminer certaines des faiblesses de l'année dernière tout en conservant les points forts de la voiture de l'année dernière".

Où se situera Aston Martin en 2024 ? Lance Stroll répond : "Il est toujours difficile de déterminer ces choses avec précision avant le début de la saison. Une grande partie du travail est déjà faite. Lors des essais hivernaux, il s'agit de dégager des variantes de réglages et d'identifier ce qui se sent bien et fonctionne. Nous ferons quelques ajustements lors des essais de Bahreïn et, espérons-le, nous aborderons les premières courses dans de bonnes conditions".



"Je ne pense pas que notre objectif soit vraiment de battre Red Bull Racing. Nous voulons y arriver un jour, mais je pense que le point central est plutôt d'être l'équipe la plus forte que nous puissions être, et nous avons beaucoup d'idées, beaucoup de choses dans le pipeline pour être une équipe beaucoup plus forte. C'est sur cela que nous nous concentrons".



Que manque-t-il à Stroll pour être au niveau d'Alonso ? Lance répond : "En 2023, Fernando était tout simplement plus rapide. J'ai quelques idées sur les choses sur lesquelles je dois travailler. Je n'aime pas le mot chance, mais j'ai été malchanceux plusieurs fois en 2023 et cela a rendu les choses plus difficiles. Il y a eu beaucoup de courses où nous avons eu des problèmes techniques, il y a des choses qui ne se sont tout simplement pas passées comme nous le voulions".





Présentations de la Formule 1

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint