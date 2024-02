Lance Stroll (Aston Martin): "Sono davvero entusiasta".

Se guardiamo alla lunga carriera di Fernando Alonso, c'è stato solo un pilota che ha lavorato nella stessa squadra al pari dello spagnolo: Lewis Hamilton alla McLaren nel 2007.

Il canadese Lance Stroll si è aggiunto alla lunga lista di piloti che non hanno alcuna possibilità di competere con Alonso nel 2023. Ma il vicecampione del mondo 2023 non si lascia scoraggiare: "Mi sono allenato molto in inverno e ho pensato alla scorsa stagione, a come poter tornare nel 2024 come un atleta e un pilota più forte e migliore".

"Sono molto entusiasta della vettura 2024. Nel 2023 eravamo molto forti, ma avevamo alcuni punti deboli della vettura su alcune piste che ci hanno messo in difficoltà come squadra. L'intera fabbrica ha lavorato duramente per eliminare alcuni dei punti deboli dello scorso anno, pur mantenendo i punti di forza della vettura dell'anno scorso".

Dove sarà Aston Martin nel 2024? Lance Stroll dice: "È sempre difficile individuare queste cose prima dell'inizio della stagione. Gran parte del lavoro è già stato fatto. I test invernali servono a elaborare le variazioni di assetto e a capire cosa funziona e funziona bene. Faremo alcune modifiche durante i test in Bahrain e poi speriamo di arrivare alle prime gare in una buona posizione".



"Non credo che il nostro obiettivo sia quello di battere la Red Bull Racing. Vogliamo farlo alla fine, ma credo che l'obiettivo sia piuttosto quello di essere la squadra più forte possibile e abbiamo molte idee, molte cose in cantiere per essere una squadra molto più forte. Questo è il nostro obiettivo".



Cosa manca a Stroll per guidare al livello di Alonso? Lance dice: "Fernando era semplicemente più veloce nel 2023. Ho alcune idee su cosa devo lavorare. Non mi piace la parola fortuna, ma nel 2023 sono stato sfortunato alcune volte e questo ha reso le cose più difficili. Ci sono state molte gare in cui abbiamo avuto problemi tecnici, ci sono state cose che non sono andate per il verso giusto".





Presentazioni di Formula 1

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint