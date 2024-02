Lance Stroll (Aston Martin): "Estou muito entusiasmado"

Se olharmos para trás, para a longa carreira de Fernando Alonso, houve apenas um piloto que esteve ao mesmo nível do espanhol na mesma equipa - Lewis Hamilton na McLaren em 2007.

O canadiano Lance Stroll juntou-se à longa lista de pilotos que não têm qualquer hipótese contra Alonso em 2023. Mas o vice-campeão do mundo de 2023 não se deixa abater: "Treinei muito no inverno e pensei na última temporada, em como posso voltar em 2024 como um atleta e piloto mais forte e melhor".

"Estou muito entusiasmado com o carro de 2024. Estivemos muito fortes em 2023, mas tínhamos algumas fraquezas no carro em certas pistas com as quais nos debatemos muito como equipa. Toda a fábrica tem trabalhado arduamente para erradicar algumas das fraquezas do ano passado, mantendo os pontos fortes do carro do ano passado."

Onde estará a Aston Martin em 2024? Lance Stroll diz: "É sempre difícil definir estas coisas antes do início da época. Muito do trabalho já está feito. Os testes de inverno consistem em trabalhar as variações de configuração e reconhecer o que é bom e funciona. Vamos fazer alguns ajustes no teste do Bahrain e depois esperamos ir para as primeiras corridas numa boa posição."



"Não creio que o nosso objetivo seja realmente bater a Red Bull Racing. Queremos fazê-lo eventualmente, mas penso que o foco está mais em sermos a equipa mais forte que podemos ser e temos muitas ideias, muitas coisas em preparação para sermos uma equipa muito mais forte. É esse o nosso objetivo".



O que é que falta a Stroll para conduzir ao nível de Alonso? Lance diz: "Fernando foi simplesmente mais rápido em 2023. Tenho algumas ideias sobre o que preciso de trabalhar. Não gosto da palavra sorte, mas tive azar algumas vezes em 2023 e isso tornou as coisas mais difíceis. Houve muitas corridas em que tivemos problemas técnicos, houve coisas que simplesmente não correram como queríamos."





