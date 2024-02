Fred Vasseur sobre el Ferrari SF-24: Más agresividad

Ferrari presenta el 13 de febrero en Italia el bólido SF-24 para la temporada 2024, con objetivos claros. Curiosamente, aún no ha llegado la gran estrella a la que todo el mundo querría enfrentarse: Lewis Hamilton.

La noticia dio la vuelta al mundo: Lewis Hamilton cambia Mercedes por Ferrari para la temporada 2025 de Fórmula 1. Con tanta antelación, es obvio que en muchas ruedas de prensa y entrevistas de televisión en Ferrari se habla de un hombre que ni siquiera está allí todavía. Por el contrario, a Lewis Hamilton le harán muchas preguntas en Mercedes en 2024, no sobre su actual escudería, sino sobre la futura.

En la presentación del nuevo Ferrari de Fórmula 1, con la denominación SF-24, el 13 de febrero en Italia, Hamilton estará presente como un tercero invisible, por así decirlo, aunque el jefe del equipo, Fred Vasseur, preferiría hablar de las perspectivas deportivas para 2024.

Por supuesto, John Elkann, Consejero Delegado de Ferrari, y Benedetto Vigna, Presidente de la escudería, no se alegraron de que la escudería más famosa del mundo perdiera su objetivo para la temporada: luchar por el título mundial en igualdad de condiciones con Red Bull Racing. Pero Fred Vasseur afirma: "No necesito que el Sr. Elkann o el Sr. Vigna me lo hagan ver. Aquí nadie está contento de que hayamos terminado terceros. Para cambiar eso, tenemos que mejorar en todos los aspectos".

¿Qué espera Fred Vasseur de la temporada 2024? El francés prosigue: "Dada la reglamentación estable, la parrilla debería estar más junta. Creo que será difícil para Red Bull Racing hacer otra temporada como la de 2023. Si nos fijamos en cómo fueron las últimas carreras de la temporada, Red Bull Racing difícilmente habría ganado 21 de 22 carreras con este equilibrio de fuerzas. Tuvieron que estirarse un poco a final de año".



"Creemos que hemos entendido lo que tenemos que cambiar para 2024. Pero no sabremos si estos cambios funcionarán hasta la próxima primavera".



Según Vasseur, la atención se centra en un concepto de vehículo diferente, con más margen de maniobra, mayor estabilidad, menos errores por parte de los pilotos y en el puesto de mando.



Así lo veremos hoy: Ferrari se aleja del concepto de vehículo anterior para tener más margen de maniobra en el desarrollo. En general, Fred Vasseur opina: "Tenemos que ser más agresivos. Tenemos que asumir más riesgos. No debemos tener miedo de poner nada en peligro. Red Bull Racing trabaja constantemente al límite, es la norma para ellos, y nosotros también tenemos que llegar ahí. Tenemos que ir más al límite en todos los aspectos".





Presentaciones de la Fórmula 1

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint