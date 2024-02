Fred Vasseur à propos de la Ferrari SF-24 : plus d'agressivité

Cette nouvelle a fait le tour du monde : Lewis Hamilton va passer de Mercedes à Ferrari pour la saison de Formule 1 2025. Avec un tel délai, il est évident que de nombreux points de presse et interviews télévisés chez Ferrari parleront d'un homme qui n'y est pas encore. Inversement, en 2024, chez Mercedes, Lewis Hamilton se verra poser de nombreuses questions qui ne porteront pas sur son actuelle, mais sur sa future écurie.

Lors de la présentation de la nouvelle Ferrari de Formule 1, baptisée SF-24, le 13 février en Italie, Hamilton sera quasiment le tiers invisible, alors que le directeur de l'équipe, Fred Vasseur, préférerait de loin parler des perspectives sportives pour 2024.

Bien sûr, le président du conseil d'administration de Ferrari, John Elkann, et le président de Ferrari, Benedetto Vigna, n'ont pas apprécié que l'écurie la plus célèbre du monde ait manqué son objectif de la saison - se battre à armes égales avec Red Bull Racing pour le titre mondial. Mais Fred Vasseur déclare : "Je n'ai pas besoin de M. Elkann ou de M. Vigna pour m'en rendre compte. Personne chez nous n'est heureux d'avoir terminé troisième. Pour changer cela, nous devons nous améliorer à tous les niveaux".

Qu'attend Fred Vasseur de la saison 2024 ? Le Français poursuit : "Dans le contexte d'un règlement stable, le peloton devrait se rapprocher. Je pense qu'il sera difficile pour Red Bull Racing de présenter à nouveau une saison comme celle de 2023. Si nous regardons comment se sont déroulées les dernières courses de la saison, Red Bull Racing aurait difficilement pu remporter 21 des 22 manches du championnat du monde avec un tel rapport de force. Ils ont dû s'étirer un peu en fin d'année".



"Nous pensons avoir compris ce que nous devons changer pour 2024. Mais si ces changements ont un impact, nous ne le saurons qu'au printemps prochain".



Les points forts selon Vasseur : un autre concept de voiture avec une plus grande marge de développement, une plus grande stabilité, moins d'erreurs de la part des pilotes et au poste de commande.



On le verra donc aujourd'hui : Ferrari s'éloigne du concept de voiture actuel afin d'obtenir une plus grande marge de développement. De manière générale, Fred Vasseur estime que "nous devons être plus agressifs. Nous devons prendre plus de risques. Nous ne devons pas avoir peur de mettre quelque chose en danger. Red Bull Racing travaille constamment à la limite, c'est la norme pour eux, et nous devons aussi en arriver là. Nous devons repousser les limites à tous les niveaux".





Présentations de la Formule 1

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint