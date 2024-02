Fred Vasseur sulla Ferrari SF-24: più aggressività

La Ferrari presenta in Italia il 13 febbraio la vettura da corsa SF-24 per la stagione 2024, con obiettivi chiari. Curiosamente, la grande star che tutti vorrebbero conoscere non è ancora presente: Lewis Hamilton.

La notizia ha fatto il giro del mondo: Lewis Hamilton passerà dalla Mercedes alla Ferrari per la stagione di Formula 1 2025. Con così tanto anticipo, è ovvio che molte conferenze stampa e interviste televisive della Ferrari parlino di un uomo che non è ancora arrivato. Al contrario, a Lewis Hamilton verranno poste molte domande alla Mercedes nel 2024, non sulla sua attuale scuderia ma su quella futura.

Alla presentazione della nuova Ferrari di Formula 1 con la denominazione SF-24, il 13 febbraio in Italia, Hamilton sarà presente come terzo incomodo, per così dire, anche se il boss della squadra Fred Vasseur preferirebbe parlare delle prospettive sportive per il 2024.

Naturalmente, l'Amministratore Delegato della Ferrari John Elkann e il Presidente della Ferrari Benedetto Vigna non hanno gradito che la scuderia più famosa del mondo abbia mancato l'obiettivo stagionale di lottare per il titolo mondiale a pari merito con la Red Bull Racing. Ma Fred Vasseur afferma: "Non ho bisogno che il signor Elkann o il signor Vigna me lo facciano capire. Nessuno qui è contento del terzo posto. Per cambiare le cose, dobbiamo migliorare sotto ogni aspetto".

Cosa si aspetta Fred Vasseur dalla stagione 2024? Il francese continua: "Con i regolamenti stabili, il campo dovrebbe essere più vicino. Penso che sarà difficile per la Red Bull Racing organizzare un'altra stagione come quella del 2023. Se guardiamo a come sono andate le ultime gare della stagione, difficilmente la Red Bull Racing avrebbe vinto 21 gare su 22 con questo equilibrio di forze. Hanno dovuto allungarsi un po' alla fine dell'anno".



"Crediamo di aver capito cosa dobbiamo cambiare per il 2024. Ma non sapremo se questi cambiamenti funzioneranno fino alla prossima primavera".



Secondo Vasseur, l'attenzione si concentra su un concetto di veicolo diverso, con più spazio di manovra, maggiore stabilità, meno errori da parte dei piloti e sulla tribuna di comando.



Oggi, quindi, lo vedremo: La Ferrari si sta allontanando dal precedente concetto di veicolo per avere più spazio di manovra nello sviluppo. In generale, Fred Vasseur ritiene: "Dobbiamo diventare più aggressivi. Dobbiamo correre più rischi. Non dobbiamo avere paura di mettere a repentaglio qualcosa. La Red Bull Racing lavora costantemente al limite, è la norma per loro, e anche noi dobbiamo arrivarci. Dobbiamo superare i limiti sotto ogni punto di vista".





