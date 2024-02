Fred Vasseur sobre o Ferrari SF-24: Mais agressividade

A notícia correu o mundo: Lewis Hamilton está a mudar da Mercedes para a Ferrari para a temporada de Fórmula 1 de 2025. Com tanto tempo de avanço, é óbvio que muitas conferências de imprensa e entrevistas televisivas na Ferrari estão a falar de um homem que ainda nem sequer lá está. Por outro lado, Lewis Hamilton será alvo de muitas perguntas na Mercedes em 2024, não sobre a sua atual equipa de corridas, mas sobre a sua futura equipa.

Na apresentação do novo Ferrari de Fórmula 1 com a designação SF-24, a 13 de fevereiro em Itália, Hamilton estará presente como um terceiro invisível, por assim dizer, embora o chefe de equipa Fred Vasseur prefira falar sobre as perspectivas desportivas para 2024.

É claro que o CEO da Ferrari, John Elkann, e o Presidente da Ferrari, Benedetto Vigna, não ficaram satisfeitos por a equipa de corridas mais famosa do mundo ter falhado o seu objetivo para a época - lutar pelo título mundial em igualdade de circunstâncias com a Red Bull Racing. Mas Fred Vasseur diz: "Não preciso que o Sr. Elkann ou o Sr. Vigna me façam perceber isto. Ninguém aqui está contente por termos terminado em terceiro. Para mudar isso, temos de melhorar em todos os aspetos."

O que é que Fred Vasseur espera da época de 2024? O francês continua: "Tendo em conta os regulamentos estáveis, o campo deve estar mais próximo. Penso que será difícil para a Red Bull Racing realizar outra época como a de 2023. Se olharmos para a forma como decorreram as últimas corridas da época, a Red Bull Racing dificilmente teria ganho 21 das 22 corridas com este equilíbrio de forças. Tiveram de se esforçar um pouco no final do ano".



"Acreditamos que compreendemos o que temos de mudar para 2024. Mas só saberemos se essas mudanças vão funcionar na próxima primavera".



De acordo com Vasseur, o foco está num conceito de veículo diferente, com mais espaço de manobra, maior estabilidade, menos erros por parte dos pilotos e no posto de comando.



É o que veremos hoje: A Ferrari está a afastar-se do conceito de veículo anterior para ter mais espaço de manobra no desenvolvimento. De um modo geral, Fred Vasseur acredita: "Temos de nos tornar mais agressivos. Temos de correr mais riscos. Não devemos ter medo de pôr em risco nada. A Red Bull Racing está constantemente a trabalhar no limite, é a norma para eles, e nós também temos de lá chegar. Temos de ultrapassar os limites em todos os aspectos".





Apresentações da Fórmula 1

14 de fevereiro: Mercedes

14 de fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint