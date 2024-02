La Formule 1 voit noir : pourquoi au juste ?

Lors de la présentation des nouvelles voitures de course de Formule 1 pour la saison 2024, on remarque une chose : De nombreuses équipes misent sur des voitures de course qui ne sont que partiellement peintes. Martin Brundle, expert en GP, trouve cela regrettable.

La Formule 1 voit noir : nous n'avons jamais eu autant de voitures aux surfaces noires dans le peloton des voitures de course de Grand Prix. La raison en est simple : le poids.

La peinture complète d'une voiture de Formule 1 pèse environ six kilogrammes. Lorsque les nouvelles voitures à ailes ont été introduites dans la catégorie reine en 2022, les techniciens ont réalisé à quel point il était difficile d'atteindre la limite de poids. En cherchant des moyens d'alléger le poids, les esprits brillants se sont rapidement tournés vers la peinture.

Pour la troisième année de ce règlement de Formule 1, la plupart des écuries ne devraient plus avoir de problème pour atteindre la limite de poids. Mais plus de voitures que jamais arborent ce look carbone. Car moins de poids pour la peinture signifie pouvoir travailler avec du lest judicieusement placé.

L'apparence des voitures de course divise les fans, comme le montrent les réactions sur les réseaux sociaux. Certains adeptes de la Formule 1 trouvent le look cool, d'autres regrettent que les voitures se distinguent moins les unes des autres qu'auparavant.



Martin Brundle, pilote de GP depuis de nombreuses années, fait partie de cette deuxième catégorie d'amis de la Formule 1. L'actuel expert en F1 de Sky a tweeté lors de la présentation de la nouvelle voiture de course Aston Martin : "La nouvelle Aston a l'air géniale. Il faudrait faire une concession aux écuries en termes de poids pour qu'elles puissent entrer en piste avec une peinture complète. Le peloton devrait avoir l'air dynamique, c'est la Formule 1. Certaines ont malheureusement l'air sinistres et à moitié terminées en 2024".





