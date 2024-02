La Formula 1 vede nero: perché?

La presentazione delle nuove vetture di Formula 1 per la stagione 2024 è sorprendente: Numerosi team hanno optato per vetture solo parzialmente verniciate. L'esperto di GP Martin Brundle lo trova deplorevole.

La Formula 1 vede nero: mai prima d'ora abbiamo avuto così tante auto con superfici nere nel campo dei Gran Premi. Il motivo è semplice: il peso.

La verniciatura completa di una vettura di Formula 1 pesa circa sei chilogrammi. Quando nel 2022 sono state introdotte le nuove wing car nella classe regina, i tecnici si sono resi conto di quanto sia difficile raggiungere il limite di peso. Alla ricerca di modi per dimagrire, le menti brillanti si sono presto rivolte alla verniciatura.

Nel terzo anno di applicazione di questi regolamenti di Formula 1, per la maggior parte delle scuderie non dovrebbe più essere un problema rispettare il limite di peso. Ma sono sempre di più le auto che sfoggiano il look in carbonio. Questo perché meno peso per la vernice significa poter lavorare con una zavorra sapientemente posizionata.

Il look delle auto da corsa divide gli appassionati, come dimostrano le reazioni sui social network. Alcuni fan della Formula 1 pensano che il look sia bello, altri si rammaricano del fatto che le auto siano meno diverse l'una dall'altra rispetto al passato.



Il secondo gruppo di fan della Formula 1 comprende il pilota di GP di lunga data Martin Brundle. L'attuale opinionista di Sky F1 ha twittato alla presentazione della nuova auto da corsa Aston Martin: "La nuova Aston è fantastica. Le scuderie dovrebbero avere una concessione in termini di peso per poter scendere in pista con la livrea completa. I campi di gara dovrebbero avere un aspetto dinamico, questa è la Formula 1. Purtroppo, alcuni di essi hanno un aspetto cupo e semi-finito nel 2024".





Presentazioni di Formula 1

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP della Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint