A Fórmula 1 é negra: porquê?

A Fórmula 1 vê o preto: nunca antes tivemos tantos carros com superfícies pretas no campo dos carros de corrida de Grande Prémio. A razão para este facto é simples - o peso.

A pintura completa de um carro de Fórmula 1 pesa cerca de seis quilos. Quando os novos carros com asa foram introduzidos na categoria rainha em 2022, os técnicos aperceberam-se de como é difícil atingir o limite de peso. Na procura de formas de emagrecer, as mentes brilhantes viraram-se rapidamente para a pintura.

No terceiro ano destes regulamentos da Fórmula 1, já não deveria ser um problema para a maioria das equipas de corrida respeitar o limite de peso. Mas há mais carros do que nunca com este aspeto de carbono. Isto porque menos peso para a pintura significa poder trabalhar com um lastro habilmente colocado.

O visual dos carros de corrida divide os fãs, como mostram as reacções nas redes sociais. Alguns adeptos da Fórmula 1 acham que o visual é fixe, outros lamentam que os carros sejam menos diferentes uns dos outros do que eram anteriormente.



O segundo grupo de fãs da Fórmula 1 inclui o piloto de longa data Martin Brundle. O atual comentador da Sky F1 tweetou aquando da apresentação do novo carro de corrida da Aston Martin: "O novo Aston tem um aspeto fantástico. As equipas de corrida deviam ter uma concessão em termos de peso para poderem ir para a pista com a pintura completa. Infelizmente, alguns deles parecem sombrios e meio acabados em 2024".





Apresentações da Fórmula 1

14 de fevereiro: Mercedes

14 de fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint