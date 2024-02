Lance Stroll tras fracturarse los huesos: En arresto domiciliario

Hoy, Lance Stroll puede bromear al respecto, pero hace un año, el piloto de Aston Martin no tenía ni ganas de reír. En febrero de 2023, se filtró que el canadiense había sufrido un accidente con su moto de carreras en España, y sólo poco a poco se supo la gravedad de las lesiones de Stroll.

Stroll echa la vista atrás: "El 18 de febrero, me caí de la bicicleta mientras entrenaba en España. Las radiografías mostraron una fractura y huesos desplazados en mi muñeca derecha, una fractura en mi muñeca izquierda, un hueso roto en mi mano izquierda y un dedo gordo roto en mi pie derecho".

"La temporada estaba a la vuelta de la esquina y el momento no podía haber sido peor. Mi equipo médico estaba convencido de que no sólo me perdería los tests de invierno, sino probablemente también las primeras carreras del Campeonato del Mundo."

"48 horas después de la caída y doce días antes de la primera carrera, el doctor Javier Mir me operó de la muñeca derecha. Después, me dijo que si trabajaba duro, era concebible volver al Gran Premio de Arabia Saudí, y con un poco de suerte podría incluso correr en Bahrein. Estoy convencido de que sin el trabajo del Dr. Mir, me habría perdido el inicio del Campeonato del Mundo".

"Desgraciadamente, el trabajo no estaba hecho. El Dr. Mir continuó diciendo que las fracturas de mi mano izquierda y del dedo del pie eran inoperables y que era necesario un enfoque conservador."

"Hicimos entonces todo lo humanamente posible para permitir que los huesos sanaran de forma natural. Los progresos fueron lentos al principio. Necesitaba ayuda en casa hasta para las actividades más sencillas".



"Pero sentí que mejoraba día a día y, al cabo de un tiempo, me di cuenta de que, después de todo, podría llegar a la carrera de Bahréin. Elaboramos un programa para aumentar la movilidad y la fuerza".



"La rehabilitación no fue fácil. Pero con mucho trabajo, persistencia y, sobre todo, el fabuloso apoyo de médicos, amigos y familiares, conseguí salir adelante y pude competir en Bahréin".



El esfuerzo se vio recompensado: 6º puesto en la primera carrera de la temporada en Bahréin.



A lo largo de la temporada 2023, Lance Stroll admitió que las lesiones le habían lastrado durante bastante tiempo.



En la presentación del nuevo coche de carreras Aston Martin, Stroll bromeó: "Estoy castigado y mi piso está lleno de almohadas".



Stroll ha renunciado en gran medida a su moto de carreras para la preparación de la temporada 2024, pero no a esquiar. Stroll dice: "Tengo que cuidar mis huesos, porque este año no sólo quiero llegar a la carrera de Bahréin, sino también a la prueba".





