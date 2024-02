Lance Stroll après des fractures : Assigné à résidence

En février 2023, Lance Stroll, le pilote d'Aston Martin, a fait une chute à vélo de course et s'est fracturé plusieurs os. Puis le courageux Canadien a terminé sixième lors de l'ouverture de la saison à Bahreïn.

Aujourd'hui, Lance Stroll peut en rire, mais il y a un an, le pilote d'Aston Martin n'avait pas du tout envie de rire. En février 2023, des fuites indiquaient que le Canadien avait eu un accident de vélo de course en Espagne, et ce n'est que petit à petit que l'on a compris la gravité des blessures de Stroll.

Stroll revient sur les événements : "Le 18 février, je suis tombé de mon vélo lors d'un entraînement en Espagne. Les radiographies ont montré une fracture et des os déplacés dans mon poignet droit, une fracture dans mon poignet gauche, une fissure osseuse dans ma main gauche et un gros orteil cassé dans mon pied droit".

"La saison était imminente, le timing n'aurait pas pu être pire. Mon équipe médicale était convaincue que je manquerais non seulement les tests hivernaux, mais probablement aussi les premières manches du championnat du monde".

"Quarante-huit heures après la chute et douze jours avant la première course, le Dr Javier Mir a procédé à des interventions au poignet droit. Il m'a ensuite dit que si je travaillais dur, un retour au Grand Prix d'Arabie Saoudite était envisageable, et même, avec un peu de chance, une participation dès Bahreïn. Je suis convaincu que sans le travail du Dr Mir, j'aurais manqué le début du championnat du monde".

"Malheureusement, le travail ne s'est pas arrêté là. Car le Dr Mir a continué à dire que les fractures de la main gauche ainsi que de l'orteil n'étaient pas opérables, qu'il fallait une approche conservatrice pour les soigner".

"Nous avons alors fait tout ce qui était humainement possible pour que les os guérissent de manière naturelle. Les progrès ont d'abord été lents. J'avais besoin d'aide à la maison, même pour les activités les plus simples".



"Mais j'ai senti que je me sentais mieux de jour en jour et, au bout d'un moment, j'ai réalisé qu'il était possible que je puisse quand même aller à la course de Bahreïn. Nous avons élaboré un programme pour augmenter la mobilité et la force".



"La rééducation n'a pas été facile. Mais à force de travail, de ténacité et surtout grâce au fabuleux soutien des médecins, des amis et de la famille, je me suis accroché et j'ai pu courir à Bahreïn".



Ses efforts ont été récompensés : 6e place lors de la première course de la saison à Bahreïn.



Au cours de la saison 2023, Lance Stroll a admis que les blessures l'avaient handicapé pendant un bon moment.



Dans le cadre de la présentation de la nouvelle voiture de course Aston Martin, Stroll a maintenant plaisanté : "Je suis puni et mon appartement est rempli d'oreillers".



Stroll a largement renoncé au vélo de course lors de la préparation de la saison 2024, mais pas au ski. Stroll dit : "Je dois faire attention à mes os, car cette année, je ne veux pas seulement arriver à la course de Bahreïn, mais aussi au test".





Présentations de la Formule 1

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint