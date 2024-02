Lance Stroll dopo le ossa rotte: Agli arresti domiciliari

Oggi Lance Stroll può scherzarci su, ma un anno fa il pilota dell'Aston Martin non aveva affatto voglia di ridere. Nel febbraio 2023 è trapelata la notizia che il canadese aveva avuto un incidente in Spagna con la sua moto da corsa, e solo gradualmente si è capito quanto fossero gravi le ferite riportate da Stroll.

Stroll si guarda indietro: "Il 18 febbraio sono caduto dalla bicicletta mentre mi allenavo in Spagna. Le radiografie hanno evidenziato una frattura e una dislocazione delle ossa nel polso destro, una frattura nel polso sinistro, un osso rotto nella mano sinistra e un alluce rotto nel piede destro".

"La stagione era alle porte e il momento non poteva essere peggiore. Il mio team medico era convinto che non solo avrei saltato i test invernali, ma probabilmente anche le prime gare del Campionato del Mondo".

"48 ore dopo l'incidente e dodici giorni prima della prima gara, il dottor Javier Mir mi ha operato al polso destro. In seguito, mi ha detto che se avessi lavorato duramente, sarebbe stato possibile tornare al Gran Premio dell'Arabia Saudita e, con un po' di fortuna, avrei potuto correre anche in Bahrain. Sono convinto che senza il lavoro del dottor Mir avrei perso l'apertura del Campionato del Mondo".

"Purtroppo il lavoro non è stato fatto. Il dottor Mir ha continuato a dire che le fratture alla mano e al dito del piede sinistro non erano operabili e che era necessario un approccio conservativo".

"Abbiamo quindi fatto tutto ciò che era umanamente possibile per permettere alle ossa di guarire naturalmente. All'inizio i progressi sono stati lenti. Avevo bisogno di aiuto a casa anche per le attività più semplici".



"Ma sentivo che stavo migliorando giorno dopo giorno e dopo un po' ho capito che forse sarei riuscito a partecipare alla gara in Bahrain. Abbiamo elaborato un programma per aumentare la mobilità e la forza".



"La riabilitazione non è stata facile. Ma con molto lavoro, perseveranza e, soprattutto, con il favoloso supporto di medici, amici e familiari, sono riuscito a farcela e a gareggiare in Bahrain".



Lo sforzo è stato premiato: 6° posto nella prima gara della stagione in Bahrain.



Nel corso della stagione 2023, Lance Stroll ha ammesso che gli infortuni lo hanno ostacolato per diverso tempo.



Alla presentazione della nuova auto da corsa Aston Martin, Stroll ha scherzato: "Sono in punizione e il mio appartamento è pieno di cuscini".



Per la preparazione della stagione 2024, Stroll ha rinunciato alla bicicletta da corsa, ma non allo sci. Stroll dice: "Devo prendermi cura delle mie ossa, perché quest'anno non voglio solo arrivare alla gara in Bahrain, ma anche al test".





Presentazioni di Formula 1

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint