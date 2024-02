Lance Stroll depois de ter partido os ossos: Em prisão domiciliária

Em fevereiro de 2023, o piloto da Aston Martin, Lance Stroll, sofreu um acidente com a sua mota de corrida e ficou com vários ossos partidos. O corajoso canadiano terminou em sexto lugar na abertura da época no Bahrein.

Hoje, Lance Stroll pode brincar com isso, mas há um ano, o piloto da Aston Martin não tinha vontade nenhuma de rir. Em fevereiro de 2023, soube-se que o canadiano tinha tido um acidente com a sua bicicleta de corrida em Espanha e só gradualmente se tornou claro a gravidade das lesões de Stroll.

Stroll recorda: "No dia 18 de fevereiro, caí da bicicleta enquanto treinava em Espanha. As radiografias revelaram uma fratura e deslocação de ossos no pulso direito, uma fratura no pulso esquerdo, um osso partido na mão esquerda e um dedo grande do pé direito partido."

"A época estava mesmo ao virar da esquina e o momento não podia ter sido pior. A minha equipa médica estava convencida de que eu não só iria falhar os testes de inverno, mas provavelmente também as primeiras corridas do Campeonato do Mundo."

"48 horas após o acidente e doze dias antes da primeira corrida, o Dr. Javier Mir operou-me ao pulso direito. Depois, disse-me que, se eu trabalhasse arduamente, era possível regressar ao Grande Prémio da Arábia Saudita e, com um pouco de sorte, poderia até correr no Bahrain. Estou convencido de que, sem o trabalho do Dr. Mir, teria falhado a abertura do Campeonato do Mundo".

"Infelizmente, o trabalho não estava concluído. O Dr. Mir continuou a dizer que as fracturas na minha mão esquerda e no dedo do pé eram inoperáveis e que era necessária uma abordagem conservadora."

"Fizemos então tudo o que era humanamente possível para permitir que os ossos sarassem naturalmente. No início, os progressos foram lentos. Precisava de ajuda em casa até para as actividades mais simples."



"Mas senti que estava a melhorar de dia para dia e, passado algum tempo, apercebi-me de que talvez conseguisse chegar à corrida no Bahrein. Elaborámos um programa para aumentar a mobilidade e a força."



"A reabilitação não foi fácil. Mas com muito trabalho, persistência e, acima de tudo, com o fabuloso apoio dos médicos, amigos e família, consegui recuperar e competir no Bahrein."



O esforço foi recompensado: 6º lugar na primeira corrida da época no Bahrein.



Ao longo da época de 2023, Lance Stroll admitiu que as lesões o tinham prejudicado durante algum tempo.



Na apresentação do novo carro de corrida da Aston Martin, Stroll brincou: "Estou de castigo e o meu apartamento está cheio de almofadas".



Stroll desistiu em grande parte da sua mota de corrida para a preparação da época de 2024, mas não de esquiar. Stroll diz: "Tenho de cuidar dos meus ossos, porque este ano não quero apenas chegar à corrida no Bahrein, mas também ao teste".





