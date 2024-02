Les premières photos : Ferrari SF-24 de Leclerc et Sainz

Le voilà donc, l'espoir non seulement de presque toute la nation italienne, mais aussi des tifosi du monde entier : avec la voiture de course de Grand Prix 2024 de type SF-24, Charles Leclerc et Carlos Sainz devraient briser la domination de Red Bull Racing, gagner de nombreuses courses et, dans l'idéal, avoir leur mot à dire pour le titre de champion du monde.

La main sur le cœur : savez-vous quand Ferrari a pu conquérir le titre pour la dernière fois chez les pilotes et les constructeurs ? Chez les pilotes, c'était Kimi Räikkönen en 2007, et dans le classement des marques, l'écurie la plus célèbre du monde a triomphé pour la dernière fois en 2008.

Les responsables de la Ferrari SF-24 sont les deux Enrico - Enrico Cardile (chef technique du châssis) et Enrico Gualtieri (chef technique du moteur). Le chef d'équipe Fred Vasseur a de grandes ambitions : "En 2023, nous avons compris où nous devions actionner le levier pour être plus performants".

Afin de disposer d'une plus grande marge de manœuvre en matière de développement, Ferrari s'est éloignée du concept de voiture utilisé jusqu'à présent en 2022 et 2023, l'aérodynamicien en chef Diego Tondi a alors fait preuve d'une grande imagination : Châssis, nez de la voiture, philosophie de l'aile avant, caissons latéraux, carénage du moteur, soubassement, tout est nouveau. Toute la nouvelle forme vise à faire en sorte que le sol et l'aileron arrière soient le plus possible en contact avec l'air.

La nouvelle boîte de vitesses, encore plus étroite et plus courte, y contribue également, d'où un empattement plus court. L'environnement moteur est plus compact afin d'obtenir une plus grande marge de manœuvre aérodynamique.





Présentations de la Formule 1

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint