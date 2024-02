Prime foto: Ferrari SF-24 di Leclerc e Sainz

È arrivata la speranza dei Tifosi di tutto il mondo: il modello SF-24 di Formula 1, con cui Charles Leclerc e Carlos Sainz dovrebbero vincere delle gare. La Ferrari è pronta per approcci audaci.

Eccolo, dunque, il faro della speranza non solo per quasi tutta l'Italia, ma per i tifosi di tutto il mondo: con la SF-24 da Gran Premio del 2024, Charles Leclerc e Carlos Sainz sono pronti a rompere il dominio della Red Bull Racing, a vincere molte gare e, idealmente, a dire la loro sul titolo mondiale.

Siate onesti: sapete qual è stata l'ultima volta che la Ferrari ha vinto il titolo piloti e costruttori? Per i piloti è stato Kimi Räikkönen nel 2007, mentre l'ultima volta che la scuderia più famosa del mondo ha trionfato nel campionato costruttori è stato nel 2008.

Enrico Cardile (Responsabile della Tecnologia del Telaio) ed Enrico Gualtieri (Responsabile della Tecnologia del Motore) sono responsabili della Ferrari SF-24. Il capo squadra Fred Vasseur ha grandi obiettivi: "Nel 2023 abbiamo capito dove dobbiamo tirare la leva per avere più successo".

La Ferrari si è allontanata dal precedente concetto di veicolo 2022 e 2023 per avere più spazio di manovra in termini di sviluppo e il capo aerodinamico Diego Tondi ha proposto alcune idee: Telaio, muso del veicolo, filosofia dell'ala anteriore, fianchetti, rivestimento del motore, sottoscocca, tutto nuovo. L'intero nuovo design è volto a massimizzare il flusso d'aria verso il pavimento e l'ala posteriore.

Anche la nuova scatola del cambio, ancora più stretta e più corta, aiuta in questo senso, da cui deriva il passo più corto. Il vano motore è stato disposto in modo più compatto per offrire un maggiore spazio di manovra aerodinamico.





Presentazioni di Formula 1

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint