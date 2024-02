Primeiras fotos: Ferrari SF-24 de Leclerc e Sainz

Aqui está ele, o farol de esperança não só para quase toda a nação italiana, mas para os tifosi de todo o mundo: com o carro de corrida SF-24 Grand Prix de 2024, Charles Leclerc e Carlos Sainz estão prontos para quebrar o domínio da Red Bull Racing, ganhar muitas corridas e, idealmente, ter uma palavra a dizer no título do Campeonato do Mundo.

Seja honesto: sabe qual foi a última vez que a Ferrari ganhou o título de pilotos e de construtores? Para os pilotos, foi Kimi Räikkönen em 2007, enquanto a última vez que a equipa de corridas mais famosa do mundo triunfou no campeonato de construtores foi em 2008.

Enrico Cardile (Diretor de Tecnologia de Chassis) e Enrico Gualtieri (Diretor de Tecnologia de Motores) são os responsáveis pelo Ferrari SF-24. O chefe de equipa Fred Vasseur tem grandes objectivos: "Em 2023, percebemos onde temos de puxar a alavanca para sermos mais bem sucedidos".

A Ferrari afastou-se do anterior conceito de veículo para 2022 e 2023 para ter mais espaço de manobra em termos de desenvolvimento, e o chefe de aerodinâmica Diego Tondi apresentou algumas ideias: O chassis, o nariz do veículo, a filosofia da asa dianteira, os painéis laterais, o revestimento do motor, a parte inferior da carroçaria, tudo novo. Todo o novo design tem como objetivo maximizar o fluxo de ar para o piso e para a asa traseira.

A nova caixa de velocidades, ainda mais estreita e mais curta, também ajuda neste aspeto, daí a distância entre eixos mais curta. O compartimento do motor foi organizado de forma mais compacta para proporcionar mais espaço aerodinâmico para manobras.





