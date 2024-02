Charles Leclerc (Ferrari): "Mucho valor para el futuro"

Ferrari quería dar guerra al líder Red Bull Racing en 2023 e impedir que Max Verstappen ganara el título. Eso no funcionó. Ferrari solo fue quinto en la pista en algunos momentos y no solo quedó por detrás de RBR, sino también de Aston Martin, Mercedes y McLaren. Al final, los italianos terminaron terceros en el campeonato por detrás de Red Bull Racing y Mercedes.

Para Charles Leclerc fue una carrera dura: aunque colocó su Ferrari en la pole position en cinco ocasiones, fue incapaz de convertir esto en una sola victoria. El monegasco lleva sin ganar desde julio de 2022 (GP de Austria).

Está claro que el quinto clasificado del Mundial 2023 quiere cambiar eso, y cree firmemente en Ferrari: a finales de enero de 2024, amplió su contrato con los italianos antes de lo previsto varios años (Ferrari no ha comunicado la duración exacta del contrato).

"Siempre es un momento emocionante ver un coche nuevo por primera vez, y el SF-24 me gustó enseguida. Me impresiona cada vez que el coche está sobre sus ruedas al final, una pieza de trabajo en la que tanta gente ha invertido tantas horas."



"El coche da buenas sensaciones en el simulador de carreras. El coche es un paso adelante, no cabe duda. Queríamos un coche que reaccionara bien a los cambios en la puesta a punto, que se comportara bien al límite y que lo hiciera durante toda la distancia de carrera."



"Ahora estoy deseando experimentar cómo se siente el coche en la pista de carreras real. Los días en Bahréin nos darán una primera indicación de si hemos hecho un buen trabajo para 2024 y hacia dónde se dirige el viaje en términos de competitividad."



"Estaba claro lo que queríamos conseguir con el coche de 2024, y los primeros indicios son prometedores. Espero que hayamos dejado atrás los puntos débiles con el coche del año pasado. El coche era demasiado sensible a los cambios en la pista, al viento y la lluvia o a las diferentes temperaturas de la pista."



"Este equipo ha sido mi segunda familia desde que me uní a la Ferrari Driver Academy en 2016", dice el 123 veces participante en un GP. "Hemos conseguido muchas cosas juntos y hemos luchado juntos contra viento y marea. Sin embargo, creo que lo mejor está por llegar y no puedo esperar a que empiece esta temporada 2024 para que podamos seguir progresando y ser competitivos en cada Gran Premio."



"Tengo muchas ganas de vestir el mono de carreras de Ferrari durante varios años más. Incluso cuando tenía tres años, soñaba con pilotar para Ferrari. Veía el GP de Mónaco a través de la ventana del piso de un amigo en Sainte Dévote y siempre estaba atento a los coches rojos. Mi sueño es ganar más carreras y el título mundial con Ferrari.



"Nadie puede endulzarlo: No tuvimos un año fácil en 2023, pero estoy orgulloso de cómo Ferrari respondió a las dificultades de la primera parte de la temporada. Todo el mundo se arremangó aún más y volvimos a ser más competitivos a lo largo de la temporada. Eso me da ánimos para el futuro".



"Red Bull Racing hizo un gran trabajo en 2023, por eso pudieron hacer una temporada tan fabulosa. Eso exige respeto. Depende de nosotros hacer un trabajo igual de bueno en 2024".





Presentaciones de la Fórmula 1

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint