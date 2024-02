Charles Leclerc (Ferrari) : "Beaucoup de courage pour l'avenir".

En 2023, Ferrari voulait donner du fil à retordre au leader Red Bull Racing et empêcher Max Verstappen de remporter le titre. Cela n'a pas fonctionné. Ferrari n'était parfois que la cinquième force sur la piste et n'a pas seulement suivi RBR, mais aussi Aston Martin, Mercedes et McLaren. Au final, les Italiens ont terminé troisièmes du championnat du monde derrière Red Bull Racing et Mercedes.

Pour Charles Leclerc, la situation s'est aggravée : il a certes placé sa Ferrari cinq fois en pole position, mais il n'a pas pu en tirer une seule victoire. Le Monégasque n'a pas marqué depuis juillet 2022 (GP d'Autriche).

Bien sûr, le cinquième du championnat du monde 2023 veut changer cela, et il croit fermement en Ferrari : fin janvier 2024, il a prolongé prématurément son accord avec le constructeur italien pour plusieurs années (la durée exacte du contrat n'a pas été communiquée par Ferrari).

"C'est toujours un moment d'émotion de voir une nouvelle voiture pour la première fois, et j'ai tout de suite aimé la SF-24. Cela me bouleverse à chaque fois que la voiture est sur ses roues à la fin, une œuvre dans laquelle tant d'heures de tant de personnes ont été investies".



"Dans le simulateur de course, la voiture se sent bien. La voiture est un pas en avant, cela ne fait aucun doute. Nous voulions une voiture qui réagisse bien aux changements de réglages, qui se comporte bien à la limite, et ce sur toute la durée de la course".



"Maintenant, je suis impatient de voir comment la voiture se sent sur le vrai circuit. Les journées à Bahreïn donneront une première indication pour savoir si nous avons fait du bon travail pour 2024 et où nous allons en termes de compétitivité".



"Ce que nous voulions faire avec la voiture 2024 était clair et les premiers indices sont prometteurs. Je m'attends à ce que les faiblesses avec la voiture de l'année dernière soient derrière nous. La voiture était trop sensible aux changements de parcours, au vent et à la pluie ou aux différentes températures de la piste".



"Cette équipe est ma deuxième famille depuis que j'ai intégré la Ferrari Driver Academy en 2016", explique celui qui a participé à 123 GP. "Nous avons accompli beaucoup de choses ensemble et nous nous sommes battus ensemble dans l'adversité. Mais je pense que le meilleur est encore à venir et j'ai hâte que cette saison 2024 commence pour continuer à progresser et être compétitif à chaque Grand Prix".



"Je suis très heureux de porter la combinaison de course de Ferrari pendant plusieurs années encore. Depuis l'âge de trois ans, je rêvais de piloter pour Ferrari. Je suivais le GP de Monaco à travers la fenêtre de l'appartement d'un ami à Sainte Dévote et je guettais toujours les voitures rouges. Mon rêve est de remporter plus de courses et le titre de champion du monde avec Ferrari.



"Personne ne peut dire que c'est beau : Nous n'avons pas eu une année facile en 2023, mais je suis fier de la manière dont Ferrari a réagi aux difficultés de la première partie de la saison. Tout le monde a retroussé ses manches encore plus loin et nous sommes redevenus plus compétitifs au fil de la saison. Cela me donne du courage pour l'avenir".



"Red Bull Racing a fait un travail formidable en 2023, c'est pour cette raison qu'ils ont pu montrer une saison aussi fabuleuse. Cela impose le respect. C'est à nous de faire un aussi bon travail en 2024".





