Charles Leclerc (Ferrari): "Molto coraggio per il futuro".

Charles Leclerc non è riuscito a convertire nessuna delle sue cinque pole position in una vittoria nel 2023. Il 26enne monegasco vuole fare meglio nel 2024: "Sta a noi fare un buon lavoro come la Red Bull Racing".

La Ferrari voleva dare filo da torcere al leader Red Bull Racing nel 2023 e impedire a Max Verstappen di vincere il titolo. Non ha funzionato. La Ferrari è stata solo quinta in pista in alcuni momenti e non solo si è trovata dietro la RBR, ma anche l'Aston Martin, la Mercedes e la McLaren. Alla fine, gli italiani hanno concluso il campionato al terzo posto, dietro a Red Bull Racing e Mercedes.

Per Charles Leclerc è stata un'impresa ardua: pur avendo piazzato la sua Ferrari in pole position per ben cinque volte, non è riuscito a convertire questo risultato in una sola vittoria. Il monegasco non vince dal luglio 2022 (GP d'Austria).

Il quinto classificato del Campionato del Mondo 2023 vuole chiaramente cambiare questa situazione e crede fermamente nella Ferrari: a fine gennaio 2024 ha prolungato il suo contratto con gli italiani in anticipo di diversi anni (la durata esatta del contratto non è stata comunicata dalla Ferrari).

"È sempre un momento emozionante vedere una nuova vettura per la prima volta, e la SF-24 mi è piaciuta subito. Mi stupisce ogni volta che la macchina è sulle sue ruote alla fine, un pezzo di lavoro per il quale tante persone hanno impiegato così tante ore".



"L'auto si sente bene nel simulatore di gara. L'auto è un passo avanti, non c'è dubbio. Volevamo una vettura che reagisse bene alle modifiche dell'assetto, che si comportasse bene al limite e che lo facesse per tutta la durata della gara".



"Ora non vedo l'ora di sperimentare le sensazioni della vettura sul vero tracciato di gara. I giorni in Bahrain ci daranno una prima indicazione se abbiamo fatto un buon lavoro per il 2024 e dove si sta dirigendo il viaggio in termini di competitività."



"Era chiaro cosa volevamo ottenere con la vettura 2024 e le prime indicazioni sono promettenti. Mi aspetto che ci siamo lasciati alle spalle i punti deboli della vettura dello scorso anno. La vettura era troppo sensibile ai cambiamenti del tracciato, al vento e alla pioggia o alle diverse temperature della pista".



"Questa squadra è stata la mia seconda famiglia da quando sono entrato a far parte della Ferrari Driver Academy nel 2016", dice il 123 volte partecipante al GP. "Abbiamo raggiunto molti risultati insieme e abbiamo lottato insieme nella buona e nella cattiva sorte. Tuttavia, credo che il meglio debba ancora venire e non vedo l'ora che inizi la stagione 2024 per poter fare ulteriori progressi ed essere competitivi in ogni Gran Premio."



"Non vedo l'ora di indossare la tuta da corsa della Ferrari per altri anni. Fin da quando avevo tre anni, sognavo di guidare per la Ferrari. Guardavo il GP di Monaco dalla finestra dell'appartamento di un amico a Sainte Dévote e tenevo sempre d'occhio le vetture rosse. Il mio sogno è vincere altre gare e il titolo mondiale con la Ferrari.



"Nessuno può indorare la pillola: Non abbiamo avuto un anno facile nel 2023, ma sono orgoglioso di come la Ferrari ha risposto alle difficoltà della prima parte della stagione. Tutti si sono rimboccati le maniche e nel corso della stagione siamo tornati a essere più competitivi. Questo mi dà coraggio per il futuro".



"La Red Bull Racing ha fatto un ottimo lavoro nel 2023, ed è per questo che ha potuto disputare una stagione così favolosa. Questo richiede rispetto. Sta a noi fare un lavoro altrettanto buono nel 2024".





Presentazioni di Formula 1

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint