Charles Leclerc (Ferrari): "Muita coragem para o futuro".

A Ferrari queria dar uma lição à líder Red Bull Racing em 2023 e impedir que Max Verstappen conquistasse o título. Não deu certo. A Ferrari foi apenas a quinta colocada na pista em alguns momentos e não ficou atrás apenas da RBR, mas também da Aston Martin, Mercedes e McLaren. No final, os italianos terminaram em terceiro no campeonato, atrás da Red Bull Racing e da Mercedes.

Para Charles Leclerc, foi um ano difícil: apesar de ter colocado a sua Ferrari na pole position cinco vezes, não conseguiu converter isso numa única vitória. O monegasco está sem vencer desde julho de 2022 (GP da Áustria).

O quinto classificado do Campeonato do Mundo de 2023 quer claramente mudar isso, e acredita firmemente na Ferrari: no final de janeiro de 2024, prolongou o seu contrato com os italianos antes do previsto por vários anos (o termo exato do contrato não foi comunicado pela Ferrari).

"É sempre um momento de emoção ver um carro novo pela primeira vez, e gostei logo do SF-24. Fico impressionado cada vez que o carro está sobre as rodas no final, um trabalho em que tantas pessoas dedicaram tantas horas".



"O carro sente-se bem no simulador de corridas. O carro é um passo em frente, não há dúvida sobre isso. Queríamos um carro que reagisse bem a alterações no set-up, que se comportasse bem no limite e que o fizesse ao longo de toda a distância da corrida."



"Agora estou ansioso por experimentar as sensações do carro na pista de corrida real. Os dias no Bahrein dar-nos-ão uma primeira indicação sobre se fizemos um bom trabalho para 2024 e sobre o rumo que a viagem está a tomar em termos de competitividade."



"Era claro o que queríamos alcançar com o carro de 2024 e as primeiras indicações são promissoras. Espero que tenhamos ultrapassado os pontos fracos do carro do ano passado. O carro era demasiado sensível às mudanças na pista, ao vento e à chuva ou às diferentes temperaturas da pista."



"Esta equipa tem sido a minha segunda família desde que entrei para a Ferrari Driver Academy em 2016", diz o piloto que já participou 123 vezes em GPs. "Conseguimos muito juntos e lutámos juntos em todas as fases. No entanto, acredito que o melhor ainda está para vir e mal posso esperar pelo início da temporada de 2024 para que possamos fazer mais progressos e ser competitivos em todos os Grandes Prémios."



"Estou realmente ansioso por vestir o fato de corrida da Ferrari durante mais alguns anos. Mesmo quando tinha três anos, sonhava em conduzir para a Ferrari. Via o GP do Mónaco pela janela do apartamento de um amigo em Sainte Dévote e estava sempre atento aos carros vermelhos. O meu sonho é ganhar mais corridas e o título mundial com a Ferrari.



"Ninguém pode adoçar as coisas: Não tivemos um ano fácil em 2023, mas estou orgulhoso da forma como a Ferrari respondeu às dificuldades na primeira parte da época. Todos arregaçaram ainda mais as mangas e voltámos a ser mais competitivos ao longo da época. Isso dá-me coragem para o futuro".



"A Red Bull Racing fez um excelente trabalho em 2023, razão pela qual conseguiu realizar uma época tão fabulosa. Isso exige respeito. Cabe-nos a nós fazer um trabalho igualmente bom em 2024."





