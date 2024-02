Carlos Sainz (Ferrari) 2024: ¿Jugador de equipo o egoísta?

Qué rápido cambian las cosas en la Fórmula 1. En otoño de 2023, el español Carlos Sainz dijo: "Me siento cómodo en Ferrari y veo mi futuro en Italia". Pero eso quedará en nada: a partir de 2025, la superestrella inglesa Lewis Hamilton pilotará de rojo, junto a Charles Leclerc, cuyo contrato se ha ampliado. Sainz tiene que marcharse a finales de 2024.

El madrileño, ganador de dos Grandes Premios, afirma: "Por supuesto, sabía un poco antes que la mayoría lo que iba a pasar aquí. Así que estaba preparado para ello. Pero ahora sólo quiero pensar en mi temporada 2024 y hacerlo lo mejor posible para Ferrari."

"Quiero seguir desarrollándome y no quedarme parado. Este año cumpliré 30 años, pero me siento joven y con hambre. Sé lo que puedo hacer y sé lo que valgo. Así que no me preocupa mi futuro".

El séptimo clasificado del Mundial 2023 admite: "Por supuesto, es un poco extraño entrar en una temporada sabiendo ya que será mi última en Ferrari. Pero en cuanto me ponga el casco, dejaré todo eso atrás. Y si se me presenta una oportunidad de ganar un campeonato del mundo, la aprovecharé".

Según el campeón de Fórmula 1 Jacques Villeneuve, los tifosi pueden prepararse para muchos fuegos artificiales. El canadiense afirma: "Carlos Sainz tendrá cero interés en ponerse al servicio de Ferrari. No le importa lo que quieran de él. Lo único que quiere ahora es exhibirse. Tiene que rendir bien para ser atractivo para otros equipos en 2025 e intentará dejar atrás a Leclerc."

Carlos Sainz en la presentación del nuevo Ferrari SF-24: "Es un coche completamente diferente al del año pasado, no sólo en cuanto a la solución técnica, sino también en cuanto a la librea."



"Los pilotos y los técnicos han invertido mucho tiempo en eliminar los puntos débiles del coche de carreras del año pasado. También hemos trabajado con mucho más detalle, y si sumamos todas las pequeñas mejoras, es de esperar que esto cree una ventaja."



Un piloto recibe una primera pista en el simulador de carrera. Carlos Sainz continúa: "No quiero entrar en detalles ahora, pero lo que puedo decir es que el coche se siente notablemente diferente. Debería darnos más confianza a Charles y a mí. Basándome en el trabajo en el simulador de carrera, tengo la impresión de que vamos por el buen camino."



"Si queremos optar al título de campeón, hay que mejorar todos los aspectos de un coche de carreras. Hemos examinado todas las áreas y hemos intentado averiguar qué camino queremos seguir con ciertas piezas Evo en la segunda parte de la temporada 2023."



"Lo que les dije a mis técnicos: Necesito un coche que me facilite ir al límite y mantenerme ahí. En 2023, éramos demasiado débiles en algunas pistas o en ciertas condiciones. Por ejemplo, al coche del año pasado no le gustaba nada el viento. El coche reaccionaba con demasiada sensibilidad".



"Para la temporada 2024, espero que el campo se acerque más. Ya vimos esta tendencia en la segunda mitad de 2023, cuando a menudo había cinco o seis coches de carreras diferentes en unas pocas décimas de segundo. Por eso prestamos tanta atención a los detalles, porque en este campo tan competitivo, serán los detalles los que marquen la diferencia."





Presentaciones de la Fórmula 1

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint