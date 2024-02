Carlos Sainz (Ferrari) 2024 : joueur d'équipe ou égoïste ?

Comme les choses changent vite en Formule 1. A l'automne 2023, l'Espagnol Carlos Sainz avait encore affirmé : "Je me sens bien chez Ferrari et je vois mon avenir en Italie". Mais il n'en sera rien : à partir de 2025, la superstar anglaise Lewis Hamilton roulera en rouge, aux côtés de Charles Leclerc, dont le contrat a été prolongé. Sainz doit partir fin 2024.

Le double vainqueur de GP madrilène déclare : "Je savais bien sûr un peu plus tôt que la plupart des gens ce qui se préparait ici. J'étais donc préparé à cela. Mais maintenant, je veux juste penser à ma saison 2024 et donner le meilleur de moi-même pour Ferrari".

"Je veux continuer à évoluer et ne pas m'arrêter. J'aurai 30 ans cette année, mais je me sens jeune et affamé. Je sais ce que je peux faire et je sais ce que je vaux. Je ne m'inquiète donc pas pour mon avenir".

Le septième du championnat du monde 2023 admet : "C'est évidemment un peu étrange d'entamer une saison en sachant déjà que ce sera la dernière chez Ferrari. Mais dès que je mets le casque, je laisse tout cela derrière moi. Et si je sens une opportunité de championnat du monde, je saisirai cette occasion".

Selon le champion de Formule 1 Jacques Villeneuve, les tifosi peuvent s'attendre à de bons feux d'artifice. Le Canadien déclare : "Carlos Sainz n'aura aucun intérêt à se mettre au service de Ferrari. Ce qu'ils veulent de lui, il n'en a rien à faire. Tout ce qu'il cherche maintenant, c'est à se mettre en valeur. Il doit faire de bonnes performances pour être attractif pour les autres équipes en 2025 et il va essayer de dépasser Leclerc".

Carlos Sainz, dans le cadre de la présentation de la nouvelle Ferrari SF-24 : "C'est une voiture complètement différente de celle de l'an dernier, non seulement en termes de solution technique, mais aussi de peinture".



"Les pilotes et les techniciens ont investi beaucoup de temps pour éliminer les faiblesses de la voiture de course de l'année dernière. De plus, nous avons travaillé de manière beaucoup plus détaillée et si nous additionnons toutes les petites améliorations, nous espérons que cela génère un avantage".



Un pilote obtient une première indication dans le simulateur de course. Carlos Sainz poursuit : "Je ne veux pas entrer dans les détails, mais ce que je peux dire, c'est que la voiture est très différente au niveau des sensations. Elle devrait nous donner plus de confiance, à Charles et à moi. J'ai l'impression, sur la base de notre travail dans le simulateur de course, que nous sommes sur la bonne voie".



"Si nous voulons avoir notre mot à dire pour le titre de champion du monde, il faut améliorer chaque aspect d'une voiture de course. Nous avons examiné tous les domaines et, avec certaines pièces Evo, nous avons essayé de sonder dès la deuxième partie de la saison 2023 la voie que nous voulions suivre".



"Ce que j'avais dit à mes techniciens : J'ai besoin d'une voiture avec laquelle il est plus facile d'aller à la limite et d'y rester. En 2023, nous étions trop faibles sur certaines pistes ou dans certaines conditions. Par exemple, la voiture de l'année dernière n'aimait pas du tout le vent. La voiture réagissait alors de manière beaucoup trop sensible".



"Pour la saison 2024, je m'attends à ce que le peloton se rapproche encore plus. Nous avons déjà vu cette tendance dans la deuxième moitié de 2023, où cinq ou six voitures de course différentes se tenaient en quelques dixièmes de seconde. C'est pourquoi nous avons été si attentifs aux détails, car dans ce peloton très disputé, tout se jouera sur des détails qui feront ensuite la différence".





Présentations de la Formule 1

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint