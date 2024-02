Carlos Sainz (Ferrari) 2024: giocatore di squadra o egoista?

Come cambiano velocemente le cose in Formula 1. Nell'autunno 2023, lo spagnolo Carlos Sainz ha dichiarato: "Mi sento a mio agio alla Ferrari e vedo il mio futuro in Italia". Ma non se ne farà nulla: dal 2025, la superstar inglese Lewis Hamilton guiderà in rosso, insieme a Charles Leclerc, il cui contratto è stato prolungato. Sainz dovrà andarsene alla fine del 2024.

Il madrileno, due volte vincitore di un GP, afferma: "Naturalmente sapevo un po' prima di molti altri cosa sarebbe successo qui. Quindi ero preparato. Ma ora voglio solo pensare alla mia stagione 2024 e fare del mio meglio per la Ferrari".

"Voglio continuare a svilupparmi e non rimanere fermo. Quest'anno compirò 30 anni, ma mi sento giovane e affamato. So cosa posso fare e so quanto valgo. Quindi non sono preoccupato per il mio futuro".

Il settimo classificato del Campionato del Mondo 2023 ammette: "Certo, è un po' strano affrontare una stagione sapendo già che sarà la mia ultima in Ferrari. Ma non appena indosserò il casco, mi lascerò tutto alle spalle. E se avrò il sentore di un'opportunità di campionato del mondo, la coglierò al volo".

Secondo il campione di Formula 1 Jacques Villeneuve, i Tifosi possono prepararsi a molti fuochi d'artificio. Il canadese afferma: "Carlos Sainz non avrà alcun interesse a mettersi al servizio della Ferrari. Non gliene può fregare di meno di quello che vogliono da lui. Tutto ciò che vuole ora è mettersi in mostra. Deve ottenere buoni risultati per essere attraente per le altre squadre nel 2025 e cercherà di lasciarsi Leclerc alle spalle".

Carlos Sainz alla presentazione della nuova Ferrari SF-24: "È una vettura completamente diversa da quella dell'anno scorso, non solo in termini di soluzione tecnica, ma anche di livrea".



"Piloti e tecnici hanno investito molto tempo per eliminare i punti deboli della vettura da corsa dello scorso anno. Abbiamo anche lavorato in modo molto più dettagliato e se sommiamo tutti i piccoli miglioramenti, speriamo che questo crei un vantaggio".



Un pilota riceve un primo indizio nel simulatore di gara. Carlos Sainz continua: "Non voglio entrare nei dettagli ora, ma quello che posso dire è che la macchina si sente notevolmente diversa. Questo dovrebbe dare a me e a Charles più fiducia. Sulla base del lavoro svolto al simulatore di gara, ho l'impressione che siamo sulla strada giusta".



"Se vogliamo avere voce in capitolo per il titolo del campionato, dobbiamo migliorare ogni aspetto di una vettura da corsa. Abbiamo esaminato tutte le aree e cercato di capire quale strada vogliamo percorrere con alcune parti Evo nella seconda parte della stagione 2023".



"Quello che ho detto ai miei tecnici: Ho bisogno di una macchina che renda più facile spingere i limiti e rimanerci. Nel 2023 eravamo troppo deboli su alcune piste o in certe condizioni. Ad esempio, la vettura dell'anno scorso non amava affatto il vento. La macchina reagiva in modo troppo sensibile".



"Per la stagione 2024, mi aspetto che il campo si avvicini. Abbiamo già visto questa tendenza nella seconda metà del 2023, quando spesso c'erano cinque o sei vetture diverse nel giro di pochi decimi di secondo. Ecco perché abbiamo prestato molta attenzione ai dettagli, perché in questo campo competitivo saranno i dettagli a fare la differenza".





