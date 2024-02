Carlos Sainz (Ferrari) 2024: Jogador de equipa ou egoísta?

Como as coisas mudam rapidamente na Fórmula 1. No outono de 2023, o espanhol Carlos Sainz afirmou: "Sinto-me bem na Ferrari e vejo o meu futuro em Itália". Mas isso não vai dar em nada: a partir de 2025, a superestrela inglesa Lewis Hamilton vai conduzir de vermelho, ao lado de Charles Leclerc, cujo contrato foi prolongado. Sainz tem de sair no final de 2024.

O bicampeão de Madrid afirma: "É claro que eu sabia um pouco mais cedo do que a maioria o que ia acontecer aqui. Por isso, estava preparado para isso. Mas agora só quero pensar na minha época de 2024 e dar o meu melhor pela Ferrari".

"Quero continuar a desenvolver-me e não ficar parado. Vou fazer 30 anos este ano, mas sinto-me jovem e com fome. Sei o que posso fazer e sei o que valho. Por isso, não estou preocupado com o meu futuro".

O sétimo classificado do Campeonato do Mundo de 2023 admite: "É claro que é um pouco estranho entrar numa época já sabendo que será a minha última na Ferrari. Mas assim que eu colocar o capacete, vou deixar tudo isso para trás. E se eu sentir o cheiro de uma oportunidade de campeonato mundial, vou agarrá-la".

De acordo com o campeão de Fórmula 1 Jacques Villeneuve, os Tifosi podem preparar-se para muito fogo de artifício. O canadiano afirma: "Carlos Sainz não terá qualquer interesse em colocar-se ao serviço da Ferrari. Ele não está nem aí para o que eles querem dele. Tudo o que ele quer agora é exibir-se. Ele tem que ter um bom desempenho para ser atraente para outras equipes em 2025 e ele vai tentar deixar Leclerc para trás."

Carlos Sainz na apresentação do novo Ferrari SF-24: "Este é um carro completamente diferente do ano passado, não só em termos de solução técnica, mas também em termos de pintura."



"Pilotos e técnicos investiram muito tempo para eliminar os pontos fracos do carro de corrida do ano passado. Também trabalhámos com muito mais detalhe e, se somarmos todas as pequenas melhorias, esperamos que isso crie uma vantagem."



Um piloto recebe uma primeira pista no simulador de corrida. Carlos Sainz continua: "Não quero entrar em pormenores agora, mas o que posso dizer é que o carro está muito diferente. Isso deve dar-nos a mim e ao Charles mais confiança. Com base no trabalho no simulador de corrida, tenho a impressão de que estamos no caminho certo".



"Se queremos ter uma palavra a dizer no título do campeonato, temos de melhorar todos os aspectos de um carro de corrida. Analisámos todas as áreas e tentámos descobrir o caminho que queremos seguir com determinadas peças do Evo na segunda parte da época de 2023."



"O que eu disse aos meus técnicos: Preciso de um carro que facilite a ultrapassagem dos limites e a permanência neles. Em 2023, fomos demasiado fracos em algumas pistas ou em certas condições. Por exemplo, o carro do ano passado não gostava nada do vento. O carro reagia de forma demasiado sensível".



"Para a época de 2024, espero que o pelotão se aproxime mais. Já vimos esta tendência na segunda metade de 2023, quando havia frequentemente cinco ou seis carros de corrida diferentes a poucos décimos de segundo. É por isso que prestámos tanta atenção aos detalhes, porque neste campo competitivo, serão os detalhes que farão a diferença."





Apresentações da Fórmula 1

14 de fevereiro: Mercedes

14 de fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint