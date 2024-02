Premier essai : Red Bull Racing de nouveau devant Ferrari

Le champion du monde Red Bull Racing a également pris l'avantage sur Ferrari lors des premiers mètres des nouvelles voitures de course : à Silverstone, Max Verstappen a fait rouler la RB20, à Fiorano, Carlos Sainz et Charles Leclerc.

Les choses s'accélèrent en Formule 1 : presque chaque jour, les fans peuvent voir une nouvelle voiture de course. Le 13 février, c'était la Ferrari SF-24, suivie le 14 février par McLaren et Mercedes-Benz.

La plupart des équipes tentent de réaliser un "roll-out", un premier test de fonctionnement, immédiatement après l'assemblage des nouvelles voitures de course et avant de se rendre aux essais hivernaux de Bahreïn en Europe.

La plupart du temps, ce test est associé à une journée de tournage avec la nouvelle voiture de course. La distance maximale a d'ailleurs été augmentée de 100 kilomètres à 200 kilomètres.

Une fois de plus, Red Bull Racing a une longueur d'avance sur Ferrari : les champions du monde de Milton Keynes sont entrés en piste le 13 février avec le nouveau modèle de type RB20, avec au volant, sur une piste mouillée, le champion Max Verstappen. Le Mexicain Sergio Pérez était assis dans la voiture l'après-midi.

Le test fonctionnel/la journée de tournage s'est déroulé à huis clos. RBR a eu moins de chance que Ferrari, qui a pu faire des tours sur le circuit de Fiorano, propriété de Ferrari, sous un soleil radieux.



Red Bull Racing présentera la voiture de course 2024 le 15 février, à l'usine de voitures de course de Milton Keynes en Angleterre.





Présentations de la Formule 1

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint