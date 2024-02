Primo test drive: Red Bull Racing di nuovo davanti alla Ferrari

La Formula 1 sta andando di bene in meglio: gli appassionati possono vedere una nuova auto da corsa quasi ogni giorno, il 13 febbraio è stata la Ferrari SF-24, seguita da McLaren e Mercedes-Benz il 14 febbraio.

La maggior parte dei team cerca di effettuare il cosiddetto roll-out, un primo test funzionale, subito dopo aver assemblato le nuove auto da corsa e prima di recarsi in Europa per i test invernali in Bahrain.

Di solito questa prova viene combinata con una giornata di riprese con la nuova auto da corsa. Tra l'altro, la distanza massima è stata aumentata dai precedenti 100 chilometri a 200 chilometri.

E ancora una volta la Red Bull Racing è in vantaggio sulla Ferrari: i campioni del mondo di Milton Keynes sono scesi in pista con il nuovo modello RB20 il 13 febbraio, con il campione Max Verstappen al volante su pista bagnata. Il messicano Sergio Pérez si è seduto in macchina nel pomeriggio.

La giornata di test funzionali/film si è svolta a porte chiuse. La RBR ha avuto meno fortuna con il tempo rispetto alla Ferrari, che ha potuto completare i giri sul circuito di Fiorano, sede della Ferrari, sotto un sole splendido.



La Red Bull Racing presenterà la vettura da corsa 2024 il 15 febbraio presso la fabbrica di auto da corsa di Milton Keynes, in Inghilterra.





Presentazioni di Formula 1

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint