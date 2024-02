Primeiro teste de condução: Red Bull Racing novamente à frente da Ferrari

A Fórmula 1 está a ganhar força: os fãs podem ver um novo carro de corrida quase todos os dias. A 13 de fevereiro foi o Ferrari SF-24, seguido do McLaren e do Mercedes-Benz a 14 de fevereiro.

A maior parte das equipas tenta realizar o chamado roll-out, um primeiro teste funcional, imediatamente após a montagem dos novos carros de corrida e antes de viajar para o teste de inverno no Bahrain, na Europa.

Este teste é normalmente combinado com um dia de filmagens com o novo carro de corrida. A propósito, a distância máxima foi aumentada dos anteriores 100 quilómetros para 200 quilómetros.

E mais uma vez, a Red Bull Racing está à frente da Ferrari: os campeões mundiais de Milton Keynes entraram em pista com o novo modelo RB20 a 13 de fevereiro, com o campeão Max Verstappen ao volante numa pista molhada. O mexicano Sergio Pérez sentou-se no carro durante a tarde.

O teste de funcionamento/dia de filmagem teve lugar à porta fechada. A RBR teve menos sorte com o tempo do que a Ferrari, que conseguiu completar as voltas no circuito de Fiorano, casa da Ferrari, sob um sol glorioso.



A Red Bull Racing vai apresentar o carro de corrida de 2024 a 15 de fevereiro na fábrica de carros de corrida de Milton Keynes, em Inglaterra.





Apresentações da Fórmula 1

14 de fevereiro: Mercedes

14 de fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint