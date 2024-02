Tecnología Ferrari SF-24: Dos Enrico para arreglarlo

Se supone que los dos Enrico arreglarán las cosas para Ferrari: en 2023, la escudería más famosa del mundo se desvió un poco del camino con un coche demasiado susceptible a los cambios en la pista (palabra clave: temperatura de la pista) o al viento, por ejemplo. La estabilidad del motor tampoco era irreprochable.

Los pilotos de Ferrari Charles Leclerc y Carlos Sainz utilizaron palabras casi idénticas en la presentación del nuevo coche de carreras SF-24 GP: "Hemos pedido a los ingenieros un coche que reaccione mejor. Para ser rápidos, tenemos que conducir un coche de carreras que nos dé confianza y nos ofrezca un rango de límites más amplio. También tenemos que pilotar un coche de carreras cuyo manejo sea más consistente a lo largo de la carrera."

Hasta aquí la descripción del trabajo de Enrico Cardile, de la ciudad toscana de Arezzo, que es Director Técnico del chasis en el departamento de Fórmula 1 de Ferrari. Le asiste el otro Enrico, Enrico Gualtieri, de la ciudad Ferrari de Módena, como jefe del departamento de motores.

En el contexto del reglamento de motores estables, Gualtieri se centró en mejorar la estabilidad del motor turbo de 1,6 litros con recuperación múltiple de energía; también quería optimizar el entorno del motor para dar a Cardile más margen aerodinámico con el chasis. Gualtieri lo consiguió, por ejemplo, reubicando el intercooler del motor.



Enrico Cardile sobre el SF-24: "No hemos dejado piedra sin remover y hemos examinado a fondo todas las áreas del coche. Nos hemos tomado muy en serio los comentarios de los pilotos y hemos intentado poner sobre las ruedas un coche que facilite encontrar el límite y mantenerse en él. Carlos y Charles deben tener la oportunidad de sacar más partido a su coche".



"Para lograr nuestros objetivos, hemos adoptado un nuevo enfoque desde varias perspectivas con el fin de ganar más margen de maniobra en términos de desarrollo. También nos hemos centrado mucho en conseguir un coche que cumpla en la pista lo que promete el túnel de viento."



"No hemos hecho concesiones. Queríamos un enfoque fresco, alimentado por el trabajo de la segunda mitad de la temporada 2023. Con el modelo del año pasado, estábamos demasiado limitados en términos de desarrollo. Se trata de una ruptura deliberada con la filosofía del coche de carreras de 2022. Adoptamos este nuevo enfoque con el paquete Evo, que llevamos a la pista en España en 2023, y nos dimos cuenta de que había mucho más potencial aquí."



Enrico Cardile añade: "Nos enfrentamos a la temporada de Fórmula 1 más larga de la historia, con 24 fines de semana de carreras. Eso significa tiempos de reacción aún más cortos y una mayor carga de trabajo para nosotros. No hay más margen de maniobra a la hora de buscar rendimiento con esta normativa, el desarrollo se ha congelado, pero se sigue trabajando en la construcción de una unidad motriz aún más estable. Hemos aprendido mucho en 2023".



"Al mismo tiempo, por supuesto, llevamos tiempo trabajando en la unidad motriz que llevaremos a la pista con la nueva normativa en 2026."





Presentaciones de la Fórmula 1

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint