Technique Ferrari SF-24 : deux Enrico pour faire bonne mesure

Les deux Enrico sont chargés de redresser la barre pour Ferrari : en 2023, l'écurie la plus célèbre du monde a quelque peu dévié de sa trajectoire, avec une voiture bien trop sensible aux changements de piste (température de la piste) ou au vent, par exemple. La stabilité du moteur n'était pas non plus au-dessus de tout soupçon.

Les pilotes Ferrari Charles Leclerc et Carlos Sainz ont tenu des propos presque identiques lors de la présentation de la nouvelle voiture de course SF-24 : "Nous avons demandé aux ingénieurs une voiture plus réactive. Pour être rapides, nous devons conduire une voiture de course qui nous donne confiance et qui offre une plus grande plage de limites. Nous devons également piloter une voiture dont le comportement est plus constant tout au long de la course".

Voilà pour le cahier des charges d'Enrico Cardile, originaire de la ville toscane d'Arezzo, qui est directeur technique pour le châssis au sein du département Formule 1 de Ferrari. Il est secondé par l'autre Enrico, Enrico Gualtieri, de Modène, la ville de Ferrari, en tant que chef du département moteur.

Dans le contexte d'un règlement moteur stable, Gualtieri s'est concentré sur l'amélioration de la stabilité du moteur 1,6 litre turbo à récupération d'énergie multiple ; il a également voulu optimiser l'environnement du moteur afin que Cardile ait plus de marge de manœuvre aérodynamique avec le châssis. Gualtieri y est parvenu, par exemple, en déplaçant le refroidisseur d'air de suralimentation du moteur.



Enrico Cardile à propos de la SF-24 : "Nous n'avons pas laissé une pierre sur l'autre et avons éclairé chaque zone de la voiture. Nous avons pris à cœur les déclarations des pilotes et avons essayé de mettre sur les roues une voiture avec laquelle il est plus facile de trouver la limite et d'y rester. Carlos et Charles doivent avoir la possibilité de tirer davantage de leur voiture".



"Pour atteindre nos objectifs, nous avons adopté une approche fraîche sous de nombreux angles, afin d'obtenir également une plus grande marge de développement. Nous avons également accordé beaucoup d'attention à l'obtention d'une voiture qui tiendrait sur la piste ce que la soufflerie promettait".



"Nous n'avons fait aucun compromis à ce sujet. Nous voulions une approche fraîche, renforcée par le travail de la deuxième moitié de la saison 2023. Avec le modèle de l'année dernière, nous étions trop limités en termes de développement. C'est une rupture délibérée avec la philosophie de la voiture de course de 2022. Nous avons pris cette nouvelle voie avec le package Evo que nous avons mis en piste en Espagne en 2023, en reconnaissant qu'il y avait là un potentiel nettement plus important".



Enrico Cardile ajoute : "Nous sommes à la veille de la plus longue saison de Formule 1 de tous les temps, avec 24 week-ends de course. Cela signifie pour nous des temps de réaction encore plus courts et une charge de travail plus élevée. En ce qui concerne la recherche de performance, il n'y a plus rien à faire avec ce règlement, le développement est gelé, mais le travail continue pour construire une unité de propulsion encore plus stable. Nous avons appris beaucoup de choses en 2023".



"Parallèlement, nous travaillons bien sûr depuis longtemps sur l'unité d'entraînement que nous mettrons en piste en 2026 avec le nouveau règlement".





Présentations de la Formule 1

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint