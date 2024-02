Tecnologia Ferrari SF-24: due Enrico per ripararla

Le due Enrico dovrebbero sistemare le cose per la Ferrari: nel 2023, la scuderia più famosa del mondo è andata un po' fuori strada con una vettura troppo sensibile alle variazioni della pista (parola chiave: temperatura della pista) o del vento, ad esempio. Anche la stabilità del motore non era irreprensibile.

I piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno usato parole quasi identiche alla presentazione della nuova SF-24 GP: "Abbiamo chiesto agli ingegneri una macchina che reagisca meglio. Per essere veloci, dobbiamo guidare una vettura da corsa che ci dia fiducia e che offra una gamma di limiti più ampia. Dobbiamo anche guidare una vettura la cui maneggevolezza sia più costante nel corso della gara".

Questa è la descrizione del lavoro di Enrico Cardile, toscano di Arezzo, che è Direttore Tecnico del telaio nel reparto Formula 1 della Ferrari. È assistito dall'altro Enrico, Enrico Gualtieri della città ferrarese di Modena, in qualità di responsabile del reparto motori.

In un contesto di stabilità dei regolamenti sui motori, Gualtieri si è concentrato sul miglioramento della stabilità del motore turbo da 1,6 litri con recupero multiplo dell'energia; ha inoltre voluto ottimizzare l'ambiente del motore per dare a Cardile un maggiore margine aerodinamico con il telaio. Gualtieri ha ottenuto questo risultato, ad esempio, spostando l'intercooler del motore.



Enrico Cardile sulla SF-24: "Non abbiamo lasciato nulla di intentato e abbiamo esaminato ogni area della vettura. Abbiamo preso a cuore i commenti dei piloti e abbiamo cercato di mettere sulle ruote una vettura che rendesse più facile trovare il limite e rimanerci. Carlos e Charles devono avere l'opportunità di ottenere di più dalla loro auto".



"Per raggiungere i nostri obiettivi, abbiamo adottato un approccio nuovo da diversi punti di vista per ottenere un maggiore margine di manovra in termini di sviluppo. Ci siamo anche concentrati molto sull'obiettivo di ottenere una vettura che mantenga in pista ciò che promette la galleria del vento".



"Non siamo scesi a compromessi. Volevamo un approccio nuovo, alimentato dal lavoro della seconda metà della stagione 2023. Con il modello dello scorso anno eravamo troppo limitati in termini di sviluppo. Si tratta di una rottura deliberata con la filosofia della vettura da corsa del 2022. Abbiamo adottato questo nuovo approccio con il pacchetto Evo, che abbiamo portato in pista in Spagna nel 2023, e ci siamo resi conto che c'era molto più potenziale qui".



Enrico Cardile aggiunge: "Stiamo affrontando la stagione di Formula 1 più lunga di sempre, con 24 weekend di gara. Questo significa tempi di reazione ancora più brevi e un carico di lavoro maggiore per noi. Non c'è più spazio di manovra quando si tratta di cercare le prestazioni con questi regolamenti, lo sviluppo è stato congelato, ma si continua a lavorare per costruire un'unità motrice ancora più stabile. Abbiamo imparato molto nel 2023".



"Allo stesso tempo, stiamo ovviamente lavorando da tempo sull'unità di trasmissione che porteremo in pista con i nuovi regolamenti nel 2026".





Presentazioni di Formula 1

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint