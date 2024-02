Tecnologia Ferrari SF-24: Dois Enrico para o reparar

Os dois Enricos devem resolver as coisas para a Ferrari: em 2023, a equipa de corridas mais famosa do mundo desviou-se um pouco do seu caminho com um carro demasiado suscetível a mudanças na pista (palavra-chave: temperatura da pista) ou ao vento, por exemplo. A estabilidade do motor também não era irrepreensível.

Os pilotos da Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz usaram palavras quase idênticas na apresentação do novo carro de corrida SF-24 GP: "Pedimos aos engenheiros um carro que reaja melhor. Para sermos rápidos, temos de conduzir um carro de corrida que nos dê confiança e ofereça uma gama de limites mais alargada. Também precisamos de conduzir um carro de corrida cujo comportamento seja mais consistente ao longo da corrida".

Esta é a descrição do trabalho de Enrico Cardile, da cidade toscana de Arezzo, que é Diretor Técnico do chassis no departamento de Fórmula 1 da Ferrari. É assistido pelo outro Enrico, Enrico Gualtieri, da cidade Ferrari de Modena, como diretor do departamento de motores.

Tendo como pano de fundo os regulamentos estáveis em matéria de motores, Gualtieri concentrou-se em melhorar a estabilidade do motor turbo de 1,6 litros com recuperação múltipla de energia; quis também otimizar o ambiente do motor para dar a Cardile uma maior margem de manobra aerodinâmica com o chassis. Gualtieri conseguiu-o, por exemplo, deslocando o intercooler do motor.



Enrico Cardile sobre o SF-24: "Não deixámos pedra sobre pedra e examinámos todas as áreas do carro. Levámos a peito os comentários dos pilotos e tentámos colocar nas rodas um carro que facilite encontrar o limite e aí permanecer. O Carlos e o Charles devem ter a oportunidade de tirar mais partido do seu carro."



"Para atingir os nossos objectivos, adoptámos uma nova abordagem de várias perspectivas, de modo a ganhar mais espaço de manobra em termos de desenvolvimento. Também concentrámos muita atenção na obtenção de um carro que cumpra na pista o que o túnel de vento promete."



"Não fizemos quaisquer compromissos. Queríamos uma nova abordagem, alimentada pelo trabalho na segunda metade da época de 2023. Com o modelo do ano passado, estávamos demasiado limitados em termos de desenvolvimento. Esta é uma rutura deliberada com a filosofia do carro de corrida de 2022. Adotámos esta nova abordagem com o pacote Evo, que levámos para a pista em Espanha em 2023, e percebemos que havia muito mais potencial aqui".



Enrico Cardile acrescenta: "Estamos perante a época de Fórmula 1 mais longa de sempre, com 24 fins-de-semana de corridas. Isso significa tempos de reação ainda mais curtos e uma maior carga de trabalho para nós. Não há mais espaço de manobra quando se trata de procurar desempenho com estes regulamentos, o desenvolvimento foi congelado, mas o trabalho continua na construção de uma unidade motriz ainda mais estável. Aprendemos muito em 2023".



"Ao mesmo tempo, trabalhámos durante algum tempo na unidade motriz que levaremos para a pista com os novos regulamentos em 2026."





Apresentações da Fórmula 1

14 de fevereiro: Mercedes

14 de fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint