Vous comprenez Ferrari ? Fred Vasseur sans fioritures

Pendant des années, c'était une question passionnante parmi les tifosi en janvier et février de la nouvelle année : comment s'appellerait la nouvelle voiture de course de Formule 1 ? Le chef d'équipe Fred Vasseur, très déterminé, a tout de suite mis fin à cette interrogation. Avant même la présentation et sans faire de vagues, il a fait savoir que la nouvelle voiture de Charles Leclerc et Carlos Sainz serait la SF-24, pour Scuderia Ferrari et pour l'année 2024. Le Français ne veut pas se laisser arrêter par des choses insignifiantes.

Les Italiens ont souvent emprunté des voies étranges en matière de désignation des voitures de course : la désignation de la voiture de 2017, SF70H, se décomposait ainsi - Scuderia Ferrari, 70 pour le 70e anniversaire de l'entreprise, H pour technologie hybride.

En 2018, la voiture s'appelait SF71H. En toute logique, la voiture de la saison 2019 aurait dû s'appeler SF72H, mais qu'est-ce qui est logique chez Ferrari ? La Ferrari 2019 de Sebastian Vettel et Charles Leclerc a donc été baptisée SF90, pour Scuderia Ferrari et la fondation de l'entreprise par Enzo Ferrari, il y a 90 ans.

Il est clair que les Italiens associent souvent le nom de la nouvelle voiture de course à l'année, voir F2004 pour la voiture avec laquelle Michael Schumacher a remporté son cinquième titre consécutif pour Ferrari.



Mais il y a aussi des choses inhabituelles : en 2011, les 150 ans de l'Italie ont été célébrés avec la Ferrari 150º Italia, en 2003, le type de voiture s'appelait F2003-GA, en souvenir du défunt Gianni Agnelli.



En 2022, les Italiens ont choisi F1-75 pour commémorer le jour où la première voiture de sport Ferrari a été produite, et en 2020, SF1000 parce que cette saison-là, les Italiens ont participé pour la 1000e fois à une course de championnat du monde de Formule 1. D'ailleurs, avec une voiture d'un rouge sombre, presque bourgogne, comme les Italiens dans les années 1950.



Enzo Ferrari lui-même aimait les désignations de type qui permettaient de déduire le nombre de cylindres et la cylindrée. La légendaire Ferrari 312 était ainsi nommée parce qu'elle possédait un moteur de trois litres à douze cylindres, la 156 "gueule de requin" parce qu'un moteur V6 de 1,5 litre fonctionnait à l'arrière.



Lors de la dernière saison de GP 2023, Ferrari n'a pu remporter qu'une seule victoire, avec Carlos Sainz à Singapour. C'est inacceptable pour la plus ancienne et la plus performante des écuries de Formule 1.



D'où l'appellation SF-24, sans fioritures et sans s'attarder sur des choses pas si importantes.





Présentations de la Formule 1

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint