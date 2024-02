Capite la Ferrari? Fred Vasseur senza fronzoli

La Ferrari deve tornare a vincere, una sola vittoria come nel 2023 non è sufficiente. Fred Vasseur non ci ha messo molto a trovare un nome per la nuova auto da corsa. Si chiama semplicemente SF-24.

Per anni, a gennaio e febbraio del nuovo anno, questa è stata una domanda appassionante tra i tifosi: come si sarebbe chiamata la nuova auto da corsa di Formula 1? L'attento boss della scuderia Fred Vasseur ha immediatamente messo fine a tutto questo. Prima della presentazione e senza alcuna fanfara, si è lasciato sfuggire che la nuova vettura di Charles Leclerc e Carlos Sainz è la SF-24, per la Scuderia Ferrari e per l'anno 2024. Il francese non vuole essere frenato da cose poco importanti.

Gli italiani hanno spesso intrapreso strade strane quando si tratta di etichettare le auto da corsa: la denominazione della SF70H del 2017, ad esempio, era così suddivisa: Scuderia Ferrari, 70 per il 70° compleanno dell'azienda, H per la tecnologia ibrida.

Nel 2018, la vettura è stata chiamata SF71H. Logicamente, la vettura per la stagione 2019 avrebbe dovuto chiamarsi SF72H, ma cos'è la logica in Ferrari? La Ferrari 2019 di Sebastian Vettel e Charles Leclerc è stata prontamente chiamata SF90, in onore della Scuderia Ferrari e della fondazione dell'azienda da parte di Enzo Ferrari 90 anni fa.

Naturalmente, gli italiani associano spesso il nome del nuovo pilota all'anno, come la F2004 per l'auto con cui Michael Schumacher vinse il quinto titolo di fila per la Ferrari.



Ma ce ne sono anche di insoliti: nel 2011 sono stati celebrati i 150 anni dell'Italia con la Ferrari 150º Italia, mentre nel 2003 la vettura è stata chiamata F2003-GA per commemorare il compianto Gianni Agnelli.



Nel 2022, gli italiani hanno proposto la F1-75 per commemorare il giorno in cui è stata prodotta la prima auto sportiva Ferrari, e nel 2020 la SF1000 perché in quella stagione gli italiani hanno partecipato a una gara del Campionato del Mondo di Formula 1 per la millesima volta. Tra l'altro, con una vettura di colore rosso scuro, quasi bordeaux, proprio come gli italiani gareggiavano negli anni Cinquanta.



Enzo Ferrari stesso amava le denominazioni tipologiche che indicavano il numero di cilindri e la cilindrata del motore. La leggendaria Ferrari 312 era così chiamata perché aveva un motore a dodici cilindri da tre litri, la 156 bocca di squalo perché aveva un motore V6 da 1,5 litri nella parte posteriore.



Nell'ultimo GP della stagione 2023, la Ferrari ha ottenuto una sola vittoria, con Carlos Sainz a Singapore. Un risultato inaccettabile per la scuderia di Formula 1 più antica e di maggior successo.



Per questo motivo, senza fronzoli e senza soffermarsi su cose meno importanti, la denominazione SF-24.





Presentazioni di Formula 1

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP della Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint