Compreende a Ferrari? Fred Vasseur sem ornamentos

Durante anos, esta foi uma questão excitante entre os tifosi em janeiro e fevereiro do novo ano: Como se chamaria o novo carro de corrida de Fórmula 1? O concentrado chefe de equipa Fred Vasseur pôs imediatamente um ponto final nessa questão. Ele deixou escapar antes da apresentação e sem qualquer fanfarra - o novo carro de Charles Leclerc e Carlos Sainz é o SF-24, para a Scuderia Ferrari e para o ano de 2024. O francês não quer ser impedido por coisas sem importância.

Os italianos têm muitas vezes seguido caminhos estranhos quando se trata de rotulagem de carros de corrida: a designação do piloto de 2017, SF70H, por exemplo, foi dividida assim - Scuderia Ferrari, 70 para o 70º aniversário da empresa, H para tecnologia híbrida.

Em 2018, o carro foi chamado SF71H. Logicamente, o carro para a temporada de 2019 deveria ter sido chamado de SF72H, mas o que é lógico na Ferrari? O Ferrari de 2019 de Sebastian Vettel e Charles Leclerc foi prontamente chamado de SF90, para a Scuderia Ferrari e a fundação da empresa por Enzo Ferrari há 90 anos.

É claro que os italianos associam muitas vezes o nome do novo piloto ao ano, veja-se o F2004 para o carro em que Michael Schumacher ganhou o quinto título consecutivo para a Ferrari.



No entanto, há também alguns invulgares: em 2011, celebraram-se os 150 anos de Itália com o Ferrari 150º Italia, enquanto em 2003 o carro se chamou F2003-GA para homenagear o falecido Gianni Agnelli.



Em 2022, os italianos criaram o F1-75 para comemorar o dia em que foi produzido o primeiro carro desportivo Ferrari e, em 2020, o SF1000, porque os italianos competiram numa corrida do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 pela milésima vez nessa época. Aliás, com um carro em vermelho escuro, quase cor de vinho, tal como os italianos competiam na década de 1950.



O próprio Enzo Ferrari adorava as designações de tipo que indicavam o número de cilindros e a capacidade do motor. O lendário Ferrari 312 foi assim designado porque tinha um motor de doze cilindros de três litros, o 156 boca de tubarão porque tinha um motor V6 de 1,5 litros na traseira.



Na última época de GP, em 2023, a Ferrari só conseguiu uma vitória, com Carlos Sainz em Singapura. Isto é inaceitável para a mais antiga e mais bem sucedida equipa de Fórmula 1.



Daí, sem floreados e sem se deter em nada menos importante, a designação SF-24.





Apresentações da Fórmula 1

14 de fevereiro: Mercedes

14 de fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint