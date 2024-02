Ferrari: ¿La obra más molesta por fin arreglada?

El trabajo de Frédéric Vasseur en Ferrari es hacer lo que Mattia Binotto, Maurizio Arrivabene y Marco Mattiacci no consiguieron hacer antes que él: convertir a Ferrari en campeones del mundo. El francés, de 55 años, es optimista.

Desde el 9 de enero de 2023, Frédéric Vasseur se sienta en el asiento más caliente de la categoría reina: la jefatura de la escudería Ferrari de Fórmula 1. El francés, de 55 años, tiene la misión aparentemente imposible de volver a hacer campeón a Ferrari. Los italianos llevan sin un título mundial desde 2007 (Kimi Räikkönen) y 2008 (Copa de Constructores).

Vasseur no es un licuador ni un zalamero: si algo no va bien, el francés lo dice alto y claro. También ha recalcado una y otra vez que llevar a Ferrari de vuelta al campeonato del mundo no es un trabajo que pueda hacerse de la noche a la mañana. En su primer año al timón, ha puesto rumbo a numerosos refuerzos, el primero y más importante, por supuesto, la sensacional sustitución de Hamilton a principios de 2025.

Vasseur recuerda así su primer año: "Al principio, una verdadera oleada de información se abatió sobre mí. Tenía mucho que aprender. Sólo tuve unas semanas, luego se presentó el nuevo coche y me fui a Bahréin. A principios de 2024, me siento mucho más cómodo. Lo entiendo todo mejor e hicimos un trabajo decente, especialmente en la segunda parte de la temporada 2023."

"Luchamos por las pole positions, estuvimos en primera fila unas cuantas veces y luchamos con Red Bull Racing en las dos o tres últimas carreras. Al final, creo que fue sobre todo la fiabilidad lo que nos costó el segundo puesto en el campeonato de constructores frente a Mercedes. Pero es bueno que aún tengamos potencial para mejorar el año que viene. Creo que cualquiera que mire la fase final de la temporada reconocerá que hemos sido capaces de crear un cierto impulso. Eso tiene que continuar".



Sobre el nuevo SF-24 y la próxima temporada 2024, el francés afirma: "Es un coche precioso, pero lo más importante para mí es lo que es capaz de hacer. Estamos al principio de un nuevo concepto de coche de carreras y todo el mundo está deseando saber en qué punto nos encontramos en los próximos días y semanas."



"Queremos aprovechar nuestro rendimiento en la segunda mitad de la temporada 2023, cuando fuimos capaces de mejorar. Pero ciertas características del coche del año pasado no pudieron solucionarse, así que trabajamos en ello con el SF-24. No tengo una bola de cristal para predecir lo que nos depara el futuro, pero tenemos que ser más eficientes y competitivos en todas las condiciones."





Habla Fred Vasseur

¿Qué hablaba a favor del francés como nuevo jefe de equipo de Ferrari? Había demostrado en Renault (ahora Alpine) que podía dirigir una escudería. Sólo dejó a sus compatriotas porque el director general Cyril Abiteboul prefería ser el centro de atención como jefe de equipo.



Vasseur ha ayudado a Alfa Romeo a mejorar hasta el sexto puesto en la Copa de Constructores de 2022 y ha contribuido a marcar el rumbo de la entrada de Audi en la Fórmula 1. Se le considera un hombre de equipo que sabe escuchar, su amor por el deporte es evidente y aporta una gran experiencia. Se mueve en la delicada arena política de la categoría reina con una sonrisa en los labios y una buena dosis de sangre fría.



Y lo que es más importante, es íntimo amigo de la estrella de Ferrari Charles Leclerc. Y su anterior colaboración con Lewis Hamilton le llevó finalmente a traer a la superestrella inglesa a Maranello para la temporada 2025.



Frédéric "Fred" Vasseur estudió ingeniería aeroespacial antes de crear una escudería (ASM), que tuvo un éxito inmediato: un título nacional en la Fórmula 3 francesa en 1998 con el belga David Saelens, seguido de cuatro triunfos consecutivos en las F3 Euroseries con Jamie Green, Lewis Hamilton, Paul di Resta y Romain Grosjean.



En 2004, ASM se convirtió en ART Grand Prix en colaboración con Nicholas Todt (hijo del antiguo jefe de Ferrari y posterior Presidente de la FIA, Jean Todt). Y los éxitos continuaron: cuatro títulos en la serie GP2 (equivalente a la actual Fórmula 2) - con Nico Rosberg en 2005, Lewis Hamilton en 2006, Nico Hülkenberg en 2009 y Stoffel Vandoorne en 2015.



En la serie GP3, estos pilotos de ART ganaron el título: Esteban Gutiérrez en 2010, Valtteri Bottas en 2011, Esteban Ocon en 2015, Charles Leclerc en 2016, George Russell en 2017 y Anthoine Hubert en 2018; en la nueva Fórmula 3 desde 2019, el francés Victor Martins ganó el título con ART la última temporada en 2022.



En la Fórmula 2, George Russell triunfó con ART en 2018 y Nyck de Vries en 2019. Todos los pilotos mencionados han dado el salto a la Fórmula 1, y cuatro han ganado Grandes Premios.





Todos los jefes de equipo de Ferrari

Desde 2023: Fred Vasseur

2019-2022: Mattia Binotto

2014-2018: Maurizio Arrivabene

2014: Marco Mattiacci

2007-2014: Stefano Domenicali

1993-2007: Jean Todt

1992/1993: Sante Ghedini

1991: Claudio Lombardi

1989-1991: Cesare Fiorio

1978-1988: Marco Piccinini

1977: Robert Nosetto

1976: Daniele Audetto

1976: Guido Rosani

1974/1975: Luca Montezemolo

1973: Sandro Colombo

1971/1972: Peter Schetty

1968-1970: Franco Gozzi

1967: Franco Lini

1962-1966: Eugenio Dragoni

1958-1961: Romolo Tavoni

1957: Mino Amorotti

1956: Eraldo Sculati

1952-1955: Nello Ugolini

1947-1951: Federico Giberti

1935-1940: Nello Ugolini

1934: Federico Giberti

1932/1933: Mario Lolli

1930/1931: Saracco Ferrari





Presentaciones Fórmula 1

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint