Ferrari : les chantiers les plus énervants enfin résolus ?

Depuis le 9 janvier 2023, Frédéric Vasseur est assis dans le fauteuil le plus chaud de la catégorie reine - le fauteuil de direction de l'écurie de Formule 1 Ferrari. Le Français de 55 ans doit réaliser ce qui semble être une mission impossible : redonner à Ferrari son titre de champion. Depuis 2007 (Kimi Räikkönen) et 2008 (coupe des constructeurs), les Italiens n'ont pas remporté de titre mondial.

Vasseur n'est pas un bluffeur ou un beau parleur : quand quelque chose ne va pas, le Français le dit sans ambages. Il l'a d'ailleurs toujours souligné - ramener Ferrari au championnat du monde, ce n'est pas un travail qui peut être fait du jour au lendemain. Au cours de sa première année de pilotage, il a posé les jalons de nombreux renforts, le plus important étant bien sûr le changement sensationnel d'Hamilton au début de l'année 2025.

Vasseur revient ainsi sur sa première année : "Au début, une véritable vague d'informations s'est abattue sur moi. J'ai dû apprendre tellement de choses. Je n'ai eu que quelques semaines, puis la nouvelle voiture a été présentée et je suis parti à Bahreïn ! Début 2024, je me sens beaucoup plus à l'aise. Je comprends mieux tous les tenants et aboutissants, et nous avons fait un travail décent, en particulier dans la deuxième partie de la saison 2023".

"Nous nous sommes battus pour les pole positions, nous nous sommes retrouvés quelques fois sur la première ligne et nous nous sommes battus avec Red Bull Racing lors des deux ou trois dernières courses. Je pense qu'au final, c'est surtout la fiabilité qui nous a coûté la deuxième place chez les constructeurs face à Mercedes. Mais c'est une bonne chose que nous ayons encore du potentiel pour nous améliorer l'année prochaine. Je pense que si l'on regarde la dernière phase de la saison, on voit que nous avons réussi à créer une certaine dynamique. C'est ainsi que cela doit continuer".



Concernant la nouvelle voiture de course de type SF-24 et la prochaine saison de GP 2024, le Français déclare : "C'est une belle voiture, mais ce qui est au premier plan pour moi, c'est bien sûr ce dont elle est capable. Nous sommes au début d'un nouveau concept de voiture de course et tout le monde est impatient de découvrir où nous en sommes dans les jours et les semaines à venir".



"Nous voulons renouer avec les performances de la deuxième moitié de la saison 2023, lorsque nous avons pu nous améliorer. Mais certaines caractéristiques de la voiture de l'an dernier n'ont pas pu être résolues, nous avons travaillé sur ce point avec la SF-24. Je n'ai pas de boule de cristal pour prédire ce que l'avenir nous réserve, mais nous devons devenir plus efficaces et plus compétitifs, et ce dans toutes les conditions".





Voici Fred Vasseur

Qu'est-ce qui plaidait en faveur du Français comme nouveau chef d'équipe de Ferrari ? Il avait prouvé chez Renault (aujourd'hui Alpine) qu'il pouvait diriger une écurie d'usine. Il n'a quitté ses compatriotes que parce que le directeur général Cyril Abiteboul préférait être lui-même sous les feux de la rampe en tant que chef d'équipe.



Vasseur a permis à Alfa Romeo de se hisser à la sixième place de la Coupe des constructeurs 2022 et a contribué à poser les jalons de l'entrée d'Audi en Formule 1. Il est considéré comme un joueur d'équipe qui sait écouter, son amour du sport est évident et il apporte une riche expérience. Il évolue sur le terrain politique délicat de la catégorie reine avec le sourire aux lèvres et une bonne dose de sérénité.



Et surtout, il est un ami proche de la star de Ferrari Charles Leclerc. Et sa collaboration passée avec Lewis Hamilton l'a finalement conduit à faire venir la superstar anglaise à Maranello pour la saison 2025.



Frédéric "Fred" Vasseur a étudié l'ingénierie aérospatiale avant de fonder une écurie de course (ASM) qui a connu un succès immédiat - titre national en Formule 3 française en 1998 avec le Belge David Saelens, puis quatre triomphes consécutifs en Eurosérie F3, avec Jamie Green, Lewis Hamilton, Paul di Resta et Romain Grosjean.



En 2004, ASM est devenue ART Grand Prix dans le cadre d'une coopération avec Nicholas Todt (le fils de Jean Todt, ancien patron de Ferrari et futur président de la FIA). Et les succès se sont poursuivis : quatre titres dans la série GP2 (l'équivalent de la Formule 2 actuelle) - avec Nico Rosberg en 2005, Lewis Hamilton en 2006, Nico Hülkenberg en 2009 et Stoffel Vandoorne en 2015.



Dans la série GP3, ces pilotes ART ont remporté le titre : Esteban Gutiérrez en 2010, Valtteri Bottas en 2011, Esteban Ocon en 2015, Charles Leclerc en 2016, George Russell en 2017 ainsi qu'Anthoine Hubert en 2018 ; dans la nouvelle Formule 3 depuis 2019, le Français Victor Martins a remporté le titre avec ART lors de la dernière saison 2022.



En Formule 2, George Russell a triomphé avec ART en 2018 et Nyck de Vries en 2019. Tous les pilotes cités ont fait le saut en Formule 1, quatre ont gagné des Grands Prix.





Tous les chefs d'équipe Ferrari

Depuis 2023 : Fred Vasseur

2019-2022 : Mattia Binotto

2014-2018 : Maurizio Arrivabene

2014 : Marco Mattiacci

2007-2014 : Stefano Domenicali

1993-2007 : Jean Todt

1992/1993 : Sante Ghedini

1991 : Claudio Lombardi

1989-1991 : Cesare Fiorio

1978-1988 : Marco Piccinini

1977 : Robert Nosetto

1976 : Daniele Audetto

1976 : Guido Rosani

1974/1975 : Luca Montezemolo

1973 : Sandro Colombo

1971/1972 : Peter Schetty

1968-1970 : Franco Gozzi

1967 : Franco Lini

1962-1966 : Eugenio Dragoni

1958-1961 : Romolo Tavoni

1957 : Mino Amorotti

1956 : Eraldo Sculati

1952-1955 : Nello Ugolini

1947-1951 : Federico Giberti

1935-1940 : Nello Ugolini

1934 : Federico Giberti

1932/1933 : Mario Lolli

1930/1931 : Saracco Ferrari





Présentations de Formule 1

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint