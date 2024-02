Ferrari: il cantiere più fastidioso finalmente risolto?

Dal 9 gennaio 2023, Frédéric Vasseur siederà sulla poltrona più ambita della classe regina: quella di capo della scuderia Ferrari di Formula 1. Il compito del 55enne francese è quello di realizzare la missione apparentemente impossibile di far tornare la Ferrari campione. Il 55enne francese ha il compito di realizzare la missione apparentemente impossibile di far tornare la Ferrari campione. Gli italiani sono senza un titolo mondiale dal 2007 (Kimi Räikkönen) e dal 2008 (Coppa Costruttori).

Vasseur non è un frullatore o un chiacchierone: se qualcosa non va bene, il francese lo dice forte e chiaro. Ha anche sottolineato più volte che riportare la Ferrari nel campionato del mondo non è un lavoro che si può fare da un giorno all'altro. Nel suo primo anno al timone, ha preparato il terreno per numerosi rinforzi, primo fra tutti la clamorosa sostituzione di Hamilton all'inizio del 2025.

Vasseur guarda al suo primo anno come segue: "All'inizio, una vera e propria ondata di informazioni mi ha investito. Avevo così tanto da imparare. Ho avuto solo poche settimane, poi è stata presentata la nuova vettura e sono partito per il Bahrain! All'inizio del 2024 mi sento molto più a mio agio. Ho capito meglio tutto e abbiamo fatto un buon lavoro, soprattutto nella seconda parte della stagione 2023".

"Abbiamo lottato per le pole position, siamo stati in prima fila alcune volte e abbiamo lottato con la Red Bull Racing nelle ultime due o tre gare. Alla fine, credo che sia stata soprattutto l'affidabilità a costarci il secondo posto nel campionato costruttori contro la Mercedes. Ma è positivo che abbiamo ancora il potenziale per migliorare l'anno prossimo. Penso che chiunque guardi alla fase finale della stagione riconoscerà che siamo stati in grado di costruire un certo slancio. Questo deve continuare".



Commentando la nuova SF-24 e l'imminente stagione del GP 2024, il francese afferma: "È una macchina bellissima, ma la cosa più importante per me è ovviamente ciò che è in grado di fare. Siamo all'inizio di un nuovo concetto di auto da corsa e tutti sono ansiosi di scoprire a che punto siamo nei prossimi giorni e settimane".



"Vogliamo fare tesoro delle prestazioni ottenute nella seconda metà della stagione 2023, quando siamo riusciti a migliorare. Ma alcune caratteristiche della vettura dello scorso anno non potevano essere risolte, quindi abbiamo lavorato su questo aspetto con la SF-24. Non ho la sfera di cristallo per prevedere cosa ci riserverà il futuro, ma dobbiamo diventare più efficienti e competitivi in tutte le condizioni".





Ecco Fred Vasseur

Cosa ha giocato a favore del francese come nuovo capo squadra della Ferrari? Aveva dimostrato alla Renault (ora Alpine) di saper gestire una squadra corse. Ha lasciato i suoi connazionali solo perché l'amministratore delegato Cyril Abiteboul preferiva essere sotto i riflettori come capo squadra.



Vasseur ha aiutato l'Alfa Romeo a raggiungere il sesto posto nella Coppa Costruttori 2022 e ha contribuito a preparare la strada per l'ingresso in Formula 1 dell'Audi. È considerato un uomo di squadra che sa ascoltare, il suo amore per lo sport è evidente e porta con sé una grande esperienza. Si muove nella delicata arena politica della classe regina con il sorriso sulle labbra e una buona dose di freddezza.



Inoltre, è molto importante che sia amico della stella della Ferrari Charles Leclerc. E la sua precedente collaborazione con Lewis Hamilton lo ha portato a portare la superstar inglese a Maranello per la stagione 2025.



Frédéric "Fred" Vasseur ha studiato ingegneria aerospaziale prima di fondare una squadra corse (ASM), che ha avuto un successo immediato: un titolo nazionale nella Formula 3 francese nel 1998 con il belga David Saelens, seguito da quattro trionfi consecutivi nella F3 Euroseries con Jamie Green, Lewis Hamilton, Paul di Resta e Romain Grosjean.



Nel 2004, ASM è diventata ART Grand Prix in collaborazione con Nicholas Todt (il figlio dell'ex capo della Ferrari e poi presidente della FIA Jean Todt). E i successi sono continuati: quattro titoli nella serie GP2 (equivalente all'attuale Formula 2) - con Nico Rosberg nel 2005, Lewis Hamilton nel 2006, Nico Hülkenberg nel 2009 e Stoffel Vandoorne nel 2015.



Nella serie GP3, questi piloti ART hanno vinto il titolo: Esteban Gutiérrez nel 2010, Valtteri Bottas nel 2011, Esteban Ocon nel 2015, Charles Leclerc nel 2016, George Russell nel 2017 e Anthoine Hubert nel 2018; nella nuova Formula 3 dal 2019, il francese Victor Martins ha vinto il titolo con ART nell'ultima stagione nel 2022.



In Formula 2, George Russell ha trionfato con ART nel 2018 e Nyck de Vries nel 2019. Tutti i piloti citati hanno fatto il salto in Formula 1 e quattro hanno vinto Gran Premi.





