Ferrari: O estaleiro mais incómodo finalmente resolvido?

Desde 9 de janeiro de 2023, Frédéric Vasseur está sentado no lugar mais quente da categoria rainha: o de chefe da equipa de Fórmula 1 da Ferrari. O francês de 55 anos tem a missão, aparentemente impossível, de fazer com que a Ferrari volte a ser campeã. Os italianos estão sem um título de campeão mundial desde 2007 (Kimi Räikkönen) e 2008 (Taça dos Construtores).

Vasseur não é de se deixar enganar nem de falar com suavidade: se algo não está bem, o francês diz-o alto e bom som. Ele também enfatizou várias vezes que levar a Ferrari de volta ao campeonato mundial não é um trabalho que pode ser feito da noite para o dia. No seu primeiro ano à frente da escuderia, ele preparou o caminho para numerosos reforços, principalmente a sensacional substituição de Hamilton no início de 2025.

Vasseur faz o seguinte balanço do seu primeiro ano: "No início, uma verdadeira onda de informação abateu-se sobre mim. Tinha tanto para aprender. Tive apenas algumas semanas, depois o novo carro foi apresentado e lá fui eu para o Bahrain! No início de 2024, sinto-me muito mais confortável. Compreendo tudo melhor e fizemos um bom trabalho, especialmente na segunda parte da época de 2023."

"Lutámos pelas pole positions, estivemos na primeira linha algumas vezes e lutámos com a Red Bull Racing nas últimas duas ou três corridas. No final, penso que foi sobretudo a fiabilidade que nos custou o segundo lugar no campeonato de construtores contra a Mercedes. Mas é bom que ainda tenhamos potencial para melhorar no próximo ano. Penso que qualquer pessoa que olhe para a fase final da época reconhecerá que fomos capazes de criar uma certa dinâmica. Isso tem de continuar".



Comentando sobre o novo carro de corrida SF-24 e a próxima temporada do GP de 2024, o francês diz: "É um carro bonito, mas o principal para mim é, naturalmente, o que ele é capaz de fazer. Estamos no início de um novo conceito de carro de corrida e todos estão ansiosos por saber em que ponto estamos nos próximos dias e semanas."



"Queremos aproveitar o nosso desempenho na segunda metade da temporada de 2023, quando conseguimos melhorar. Mas certas características do carro do ano passado não puderam ser resolvidas, por isso trabalhámos nisso com o SF-24. Não tenho uma bola de cristal para prever o que o futuro nos reserva, mas precisamos de nos tornar mais eficientes e competitivos em todas as condições."





Este é Fred Vasseur

O que é que favoreceu a escolha do francês como novo chefe de equipa da Ferrari? Ele tinha provado na Renault (agora Alpine) que podia gerir uma equipa de competição. Só deixou os seus compatriotas porque o diretor-geral Cyril Abiteboul preferiu estar na ribalta como chefe de equipa.



Vasseur ajudou a Alfa Romeo a melhorar para o sexto lugar na Taça dos Construtores de 2022 e ajudou a definir o rumo para a entrada da Audi na Fórmula 1. É considerado um jogador de equipa que sabe ouvir, o seu amor pelo desporto é óbvio e traz uma grande experiência para a mesa. Move-se na delicada arena política da categoria rainha com um sorriso nos lábios e uma boa dose de frieza.



Muito importante, ele é amigo íntimo da estrela da Ferrari Charles Leclerc. E a sua anterior colaboração com Lewis Hamilton levou-o a trazer a estrela inglesa para Maranello na época de 2025.



Frédéric "Fred" Vasseur estudou engenharia aeroespacial antes de criar uma equipa de corridas (ASM), que teve um sucesso imediato - um título nacional na Fórmula 3 francesa em 1998 com o belga David Saelens, seguido de quatro triunfos consecutivos na F3 Euroseries com Jamie Green, Lewis Hamilton, Paul di Resta e Romain Grosjean.



Em 2004, a ASM tornou-se ART Grand Prix em cooperação com Nicholas Todt (o filho do antigo patrão da Ferrari e mais tarde Presidente da FIA, Jean Todt). E os sucessos continuaram: quatro títulos na série GP2 (equivalente à atual Fórmula 2) - com Nico Rosberg em 2005, Lewis Hamilton em 2006, Nico Hülkenberg em 2009 e Stoffel Vandoorne em 2015.



Na série GP3, estes pilotos da ART conquistaram o título: Esteban Gutiérrez em 2010, Valtteri Bottas em 2011, Esteban Ocon em 2015, Charles Leclerc em 2016, George Russell em 2017 e Anthoine Hubert em 2018; na nova Fórmula 3 desde 2019, o francês Victor Martins conquistou o título com a ART na última temporada de 2022.



Na Fórmula 2, George Russell triunfou com a ART em 2018 e Nyck de Vries em 2019. Todos os pilotos mencionados deram o salto para a Fórmula 1 e quatro ganharam Grandes Prémios.





Todos os chefes de equipa da Ferrari

Desde 2023: Fred Vasseur

2019-2022: Mattia Binotto

2014-2018: Maurizio Arrivabene

2014: Marco Mattiacci

2007-2014: Stefano Domenicali

1993-2007: Jean Todt

1992/1993: Sante Ghedini

1991: Claudio Lombardi

1989-1991: Cesare Fiorio

1978-1988: Marco Piccinini

1977: Robert Nosetto

1976: Daniele Audetto

1976: Guido Rosani

1974/1975: Luca Montezemolo

1973: Sandro Colombo

1971/1972: Peter Schetty

1968-1970: Franco Gozzi

1967: Franco Lini

1962-1966: Eugenio Dragoni

1958-1961: Romolo Tavoni

1957: Mino Amorotti

1956: Eraldo Sculati

1952-1955: Nello Ugolini

1947-1951: Federico Giberti

1935-1940: Nello Ugolini

1934: Federico Giberti

1932/1933: Mario Lolli

1930/1931: Saracco Ferrari





Apresentações da Fórmula 1

14 de fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint