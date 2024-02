Nouvelles voitures le 14 février : McLaren et Mercedes

Trois équipes de pointe nous doivent encore leurs voitures de course pour la saison 2024 : McLaren, Mercedes et Red Bull Racing. Le jour de la Saint-Valentin, nous verrons la McLaren MCL38 et la Mercedes W15.

C'est justement le jour des amoureux que deux écuries de course présentent leurs nouvelles voitures de Formule 1, dont les pilotes ont été impliqués dans des duels acharnés en 2023 - McLaren et Mercedes.

La saison 2023 de la deuxième plus ancienne écurie de Formule 1, McLaren, a commencé de manière décevante et s'est terminée de manière encourageante : au début de la saison, l'Anglais Lando Norris et l'Australien Oscar Piastri ont peiné avec une voiture qui était parfois la plus faible de la grille de départ.

Mais ensuite, un vaste programme de développement s'est fait sentir et, à partir de l'été, le puissant duo McLaren a même pu tenir en haleine les vainqueurs permanents de Red Bull Racing.

Norris, 24 ans, a réalisé une belle série à partir de la course de championnat du monde en Autriche - en treize courses, il a terminé six fois deuxième et une fois troisième. Mais la seule victoire de McLaren en Formule 1 en 2023 a été remportée par Piastri, 22 ans : victoire au sprint au Qatar, puis deuxième place au championnat du monde sur la même piste.

McLaren a terminé quatrième au championnat du monde 2023 derrière Red Bull Racing, Mercedes et McLaren, Lando Norris a terminé sixième au championnat du monde des pilotes, Piastri a terminé très bien neuvième pour sa première saison en GP.



Chez Mercedes, la saison 2023 a été une succession de hauts et de bas. Le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton n'a pas pu gagner de Grand Prix pour la deuxième année consécutive, mais il a laissé derrière lui son jeune coéquipier George Russell au classement final - Mercedes deuxième au classement des marques, Hamilton troisième au championnat du monde, Russell seulement huitième.



Mais surtout, pour la première fois depuis la saison 2012 des GP, Mercedes n'a pas gagné de course, une pilule amère.



La situation de départ pour les deux écuries en 2024 : McLaren veut poursuivre sa tendance à la hausse et jouer avec les nerfs de Red Bull Racing, Mercedes et Ferrari autant que possible. C'est aussi l'objectif d'Astin Martin. Le CEO de McLaren, Zak Brown, attend de son équipe encore plus de podiums et la première victoire en GP depuis Daniel Ricciardo à Monza en 2021.



Quant à Mercedes, elle doit démontrer que les bonnes leçons ont été tirées des années ratées 2022 et 2023. Le fait que Lewis Hamilton, le pilote vedette de longue date, participe pour la dernière fois à la course sous la bonne étoile, comporte un caractère particulièrement explosif chez Mercedes-Benz : en 2025, il sera au volant d'une Ferrari.





Présentations de la Formule 1

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint