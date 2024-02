Nuove auto il 14 febbraio: McLaren e Mercedes

Proprio nel giorno degli innamorati, due scuderie i cui piloti sono stati protagonisti di accesi duelli nel 2023 - la McLaren e la Mercedes - presentano le loro nuove vetture di Formula 1.

La stagione 2023 della McLaren, la seconda più antica scuderia di Formula 1, è iniziata in modo preoccupante e si è conclusa in modo incoraggiante: all'inizio della stagione, l'inglese Lando Norris e l'australiano Oscar Piastri hanno lottato con una vettura che a volte era la più debole della griglia.

Ma poi un vasto programma di sviluppo si è fatto sentire, e dall'estate in poi il forte duo McLaren è stato persino in grado di tenere in sospeso i vincitori permanenti della Red Bull Racing.

Il ventiquattrenne Norris ha avuto un'ottima carriera a partire dalla gara del campionato del mondo in Austria, arrivando secondo sei volte e terzo una volta in tredici gare. Ma l'unica vittoria in Formula 1 per la McLaren nel 2023 è stata ottenuta dal ventiduenne Piastri: una vittoria in volata in Qatar, seguita dal secondo posto nella gara del Campionato del Mondo sullo stesso circuito.

La McLaren si è classificata quarta nel Campionato del Mondo 2023 dietro a Red Bull Racing, Mercedes e McLaren, Lando Norris ha ottenuto il sesto posto nel Campionato Piloti e Piastri ha concluso con un ottimo nono posto il suo primo GP stagionale.



Per la Mercedes, la stagione 2023 è stata caratterizzata da alti e bassi. Il sette volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton non è riuscito a vincere un Gran Premio per il secondo anno consecutivo, ma ha lasciato indietro il suo giovane compagno di squadra George Russell nella classifica finale - Mercedes seconda nel campionato costruttori, Hamilton al terzo posto, Russell solo ottavo.



Soprattutto, però, la Mercedes non è riuscita a vincere una gara per la prima volta dalla stagione 2012, un boccone amaro da mandare giù.



La posizione di partenza per le due scuderie nel 2024: la McLaren vuole continuare il suo trend ascendente e dare filo da torcere a Red Bull Racing, Mercedes e Ferrari il più spesso possibile. Proprio come l'obiettivo di Astin Martin. Il CEO della McLaren, Zak Brown, si aspetta che la sua squadra ottenga ancora più podi e la prima vittoria in un GP dopo Daniel Ricciardo a Monza 2021.



La Mercedes, invece, deve dimostrare di aver imparato la lezione giusta dai fallimenti del 2022 e del 2023. Il fatto che il pilota di lungo corso Lewis Hamilton gareggerà per l'ultima volta sotto la buona stella nel 2025 con una Ferrari è particolarmente esplosivo per Mercedes-Benz.





Presentazioni di Formula 1

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint