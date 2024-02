Carros novos a 14 de fevereiro: McLaren e Mercedes

No Dia dos Namorados de todos os dias, duas equipas de corridas cujos pilotos estiveram envolvidos em duelos ferozes em 2023 - McLaren e Mercedes - apresentam os seus novos carros de Fórmula 1.

A temporada de 2023 da McLaren, a segunda equipa de Fórmula 1 mais antiga, começou de forma sóbria e terminou de forma encorajadora: no início da temporada, o inglês Lando Norris e o australiano Oscar Piastri lutaram com um carro que por vezes era o mais fraco da grelha.

Mas depois um extenso programa de desenvolvimento fez-se sentir e, a partir do verão, a forte dupla da McLaren conseguiu mesmo manter em suspense os vencedores permanentes da Red Bull Racing.

O jovem Norris, de 24 anos, teve uma excelente prestação a partir da corrida do Campeonato do Mundo na Áustria, terminando em segundo seis vezes e em terceiro uma vez em treze corridas. Mas a única vitória da McLaren na Fórmula 1 em 2023 foi alcançada por Piastri, de 22 anos: uma vitória ao sprint no Qatar, seguida de um segundo lugar na corrida do Campeonato do Mundo na mesma pista.

A McLaren terminou em quarto lugar no Campeonato do Mundo de 2023, atrás da Red Bull Racing, da Mercedes e da Ferrari, Lando Norris foi sexto no Campeonato de Pilotos e Piastri terminou num excelente nono lugar na sua primeira época de GP.



Para a Mercedes, a época de 2023 foi uma época de altos e baixos. Lewis Hamilton, sete vezes Campeão do Mundo de Fórmula 1, não conseguiu vencer um Grande Prémio pelo segundo ano consecutivo, mas deixou o seu jovem companheiro de equipa George Russell para trás na classificação final - Mercedes em segundo lugar no campeonato de construtores, Hamilton em terceiro lugar, Russell apenas em oitavo.



Acima de tudo, porém, a Mercedes não conseguiu vencer uma corrida pela primeira vez desde o GP de 2012, o que é um duro golpe.



A posição de partida para as duas equipas de corrida em 2024: a McLaren quer continuar a sua tendência ascendente e irritar a Red Bull Racing, a Mercedes e a Ferrari o mais frequentemente possível. Tal como o objetivo de Astin Martin. O CEO da McLaren, Zak Brown, espera que a sua equipa consiga ainda mais pódios e a sua primeira vitória num GP desde Daniel Ricciardo em Monza 2021.



A Mercedes, por outro lado, deve provar que as lições certas foram aprendidas com os anos falhados de 2022 e 2023. O facto de Lewis Hamilton, piloto de longa data, competir sob a boa estrela pela última vez em 2025, num Ferrari, é particularmente explosivo para a Mercedes-Benz.





Apresentações da Fórmula 1

14 de fevereiro: Mercedes

14 de fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint