Fred Vasseur: "Hamilton no debe distraer a Ferrari"

Es el golpe de efecto de la temporada de GP de 2024: Ferrari se ha hecho con Lewis Hamilton y el inglés se subirá al bólido rojo a partir de 2025. Pero el jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, dice: "Esto no debe distraernos en 2024".

En la presentación del nuevo Ferrari de Fórmula 1, el 13 de febrero en Italia, un ausente da mucho que hablar: Lewis Hamilton, que pilotará para Ferrari en 2025.

El jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, afirma: "Tener a Lewis Hamilton a bordo es una gran oportunidad para Ferrari. Estamos seguros de que nos hará dar un paso adelante decisivo".

"Pero Hamilton no debe distraernos de nuestras tareas en 2024. Tenemos que estar totalmente centrados en la próxima temporada, y esa era precisamente la razón por la que queríamos anunciarlo tan pronto: para poder trabajar en paz después."

¿No le preocupa a Fred Vasseur que el próximo ex piloto de Ferrari, Carlos Sainz, se desentienda de todo y sólo piense en sí mismo? "No, no lo creo", responde el francés. "Carlos estará totalmente comprometido con nosotros hasta la última curva de la última carrera. Y el equipo también estará totalmente detrás de él hasta ese momento".





Presentaciones de la Fórmula 1

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint