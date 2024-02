Fred Vasseur : "Hamilton ne doit pas distraire Ferrari".

Lors de la présentation de la nouvelle Formule 1 Ferrari le 13 février en Italie, un absent est un énorme sujet : Lewis Hamilton, qui roulera pour Ferrari en 2025.

Le directeur de l'équipe Ferrari, Fred Vasseur, déclare : "Avoir Lewis Hamilton à bord, c'est une énorme opportunité pour Ferrari. Nous sommes sûrs qu'il nous fera faire un pas en avant décisif".

"Mais Hamilton ne doit pas nous détourner de nos tâches en 2024. Nous devons être pleinement concentrés sur la saison à venir, et c'est précisément la raison pour laquelle nous voulions l'annoncer si tôt - pour pouvoir travailler ensuite en toute tranquillité".

Fred Vasseur ne s'inquiète-t-il pas du fait que le futur ex-pilote de Ferrari Carlos Sainz se moque de tout et ne pense qu'à lui ? "Non, je ne le pense pas", répond le Français. "Carlos va se donner à fond chez nous, jusqu'au dernier virage de la dernière course. Et l'équipe sera aussi totalement derrière lui jusqu'à ce moment-là".





Présentations de la Formule 1

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint